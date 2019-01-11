Aile şirketleri için üçlü işbirliği

11 Ocak 2019

BURSA (DÜNYA) - TAİDER Aile İşletmeleri Derneği, Bursa Sanayicileri ve İşadamları Derneği (BUSİAD) ve Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Bursa Şubesi işbirliği ile aile şirketlerinin yeni kuşaklara taşınabilmesi için bir dizi çalışma yapılması kararlaştırıldı.

BUSİAD Evi’nde gerçekleştirilen toplantıda BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay, batıda kökleri yüzlerce yıla dayanan aile şirketleri olduğunu belirterek, Türkiye’de bunun başarılamamasının kaynakların heba olması anlamına geldiğini söyledi. TAİDER Başkanı Aydın Öğücü, Türkiye’deki aile şirketlerini 25 yıllık ortalama ömrü olduğunu belirterek bunların da ancak yüzde 25’inin bir sonraki nesli görebildiğini kaydetti. Öğücü, TAİDER olarak en önemli fonksiyonlarının tecrübelerin aktarıldığı bir platform olarak tanımlarken, Bursa’da yapılabilecek çalışmaların önemine değindi.

TÜGİAD Bursa Şube Başkanı Ersoy Tabaklar ise, kendilerinin aile şirketlerindeki gelecek nesli temsil ettiklerini ve böylesine bir işbirliğinin faydalı olacağını ifade etti. Yapılan toplantıdan, Şubat ayı içerisinde moderatörlüğünü Dilara Korgavuş’un yapacağı, aile şirketlerinin genç kuşaklarının yaşadıklarının aktarılacağı bir panel düzenlenmesi kararlaştırıldı.

Toplantıda, TAİDER Akademi Koordinatörü Mustafa BAYINDIR da Akademi hakkında bilgiler verdi. Toplantıya, Türkay, Öğücü ve Tabakların yanı sıra, BUSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Uğur Urkut, BUSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Gonca Yerliyurt, BUSİAD Genel Koordinatörü Basri Tüfekçioğlu, TAİDER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Vehbi Varlık, TAİDER Bursa İl Temsilcisi Dilara Korgavuş, TAİDER Direktörü Selen Toron, TAİDER Akademi Koordinatörü Mustafa Bayındır katıldı.