Akademisyenlerden tekstil sektörüne yerli ve milli katkı

30 Ekim 2019

BURSA (DÜNYA) - TÜBİTAK-TEYDEB–1505 Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı kapsamında desteklenen, yürütücülüğünü BUÜ Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erhan Kenan Çeven’in yaptığı ve araştırmacı olarak Doç. Dr. Ayça Gürarda’nın yer aldığı proje ile tekstil sektöründe kullanılması hedeflenen “Karşılıklı Çift Kafalı Sürfile Otomatı” tasarımı ve imalatı gerçekleştirildi. Cihazın Türkiye’de ilk defa yerli ve milli imkânları kullanarak geliştirilmesi, sektör için önemli bir gelişme olarak yorumlandı.

Projede İstanbul’da faaliyet gösteren Asil Grup Makine firması müşteri firma ortağı olarak yer aldı. Doç. Dr. Erhan Kenan Çeven; “TÜBİTAK – TEYDEB kapsamında desteklenen ve yürütücülüğünü yaptığım projede, araştırmacı olarak Doç. Dr. Ayça Gürarda, bursiyer olarak yüksek lisans öğrencimiz Mert Ateş, müşteri kuruluş yetkilisi olarak Hüseyin Keskin ve müşteri kuruluş proje sorumlusu olarak da makine mühendisi Erol Başçı yer aldı. Yürütülen proje ile Türkiye’de ve dünyada ilk defa yerli ve milli imkânlar kullanılarak “Karşılıklı Çift Kafalı Sürfile Otomatı” imalatı gerçekleştirilmiş, tekstil ve hazır giyim sektörünün kullanımına sunulmuştur” şeklinde konuştu.

Ulusal ve uluslararası piyasada benzeri yok

TÜBİTAK TEYDEB 1505 Programı desteğini alan proje ile dünyada ve Türkiye’de ilk defa “Karşılıklı Çift Kafalı Sürfile Otomatı”nın tasarımı, imalatı ve çalışma parametrelerinin optimizasyonunun gerçekleştirildiğinin altını çizen Çeven; “Karşılıklı Çift Kafalı Sürfile Otomatının ulusal ve uluslararası pazarda üretilen bir benzeri bulunmamaktadır. Proje kapsamında geliştirilen makine ile üretimde yüzde 65 oranında zaman tasarrufu ve verimlilik artışı sağlanmıştır. Projede söz konusu otomat imalatı için fikri ve sınai mülkiyet hakları ile ilgili olarak patent başvurusunda bulunulmuştur” dedi.