Akdeniz ülkeleri melek yatırımcıları Antalya'da buluşacak

26 Şubat 2020

FİKRİ CİNOKUR

Antalya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, küresel erken aşama yatırım ve sermaye piyasalarının Davos’u olarak kabul edilen Dünya Melek Yatırım Forumu'nun, ilk bölgesel zirvesini Antalya OSB Teknopark ev sahipliğinde Antalya’da düzenleyeceğini bildirdi.

Antalya OSB Teknoparkı ile Dünya Melek Yatırım Forumu (World Business Angels Investment Forum-WBAF) iş birliği ile 23 Akdeniz ülkesi melek yatırımcılarını 25-26 Ekim 2021 tarihinde Antalya’ya getirecek Akdeniz Zirvesi protokolü, OSB ve OSB Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar ile WBAF Başkanı Baybars Altuntaş tarafından imzalandı.

WBAF Büyük Meclisi’nde 78 ülkeden 132 delege ve senatör ile foruma katılan 500’den fazla yatırımcı ve girişimciyi Antalya’ya davet eden Ali Bahar, imza töreninde şunları kaydetti.

''Büyük Atatürk, (Şüphesiz ki Antalya, dünyanın en güzel yeridir) diyor. Türkiye’de Antalya’dan söz edildiğinde tarımın ve turizmin başkenti, doğal bir cennettir deniliyor. Antalya’nın melek yatırımcılar için de bir cennet olması için Antalya OSB Teknopark olarak girişimde bulunduk.''

-23 ülkeden yüzlerce yatırımcı

Dünya Melek Yatırım Forumu Akdeniz Zirvesi hakkında bilgi veren Bahar, şöyle devam etti.

''Bugüne kadar Antalya’da yapılmış en büyük organizasyonlardan birini üstlenmekten dolayı son derece mutluyuz. Bir yıllık bir çalışma sonunda, Dünya Melek Yatırım Forumu Akdeniz Zirvesi protokolü imza altına alındı. Zirve kapsamında 23 Akdeniz ülkesinin melek yatırımcıları ile dünyanın her yerinden gelecek girişimcileri uluslararası bir platformda Antalya’da buluşturacağız. Önceliğimiz, yatırımcı arayan yerli girişimcilerimizin doğru kanallar ile buluşmasıdır.''

İnşaatı devam eden Antalya OSB Teknopark’ın zirveye kadar tamamlanacağını ve bünyesindeki startuplara yatırımcı sağlayacağına dikkat çeken Bahar, şöyle konuştu.

''Böylesi büyük ve önemli bir faydayı Antalya’ya kazandırabilmemizdeki en önemli noktalardan biri Teknoparkımızda ortaya koyduğumuz vizyondur. Teknopark inşaat çalışmaları başlamadan yatırımcı arayışına giriştik ve WBAF Başkanı Sayın Baybars Altuntaş ile görüştük. Sayın Altuntaş, ilk kez doğru bir vizyonla kurulan teknopark ile karşılaştığını belirtip Antalya’da misafirimiz oldu. Çalışmalar sonucu bugüne kadar sadece İstanbul’da düzenlenen Dünya Melek Yatırım Forumu’nun bölgesel olarak düzenlenmesi ve ilk bölgesel organizasyonun da Antalya OSB Teknopark ev sahipliğinde yapılması kararlaştırıldı.''

Zirvenin Antalya’nın uluslararası tanıtımına da katkı yapacağını ifade eden Bahar, “Başta 23 Akdeniz ülkesi olmak üzere dünyanın dört bir yanından gelecek binlerce üst düzey misafiri Antalya’da ağırlayıp Antalya’nın güzelliklerini gösterme şansını yakalayacağız. Kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarımız ile güç birliği yapıp Antalya’nın zirveden maksimum fayda elde etmesini sağlayacağız” dedi.