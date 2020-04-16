Akdeniz Üniversitesi TTO'ya TÜBİTAK’tan destek

16 Nisan 2020

FİKRİ CİNOKUR

TÜBİTAK1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programından yarattıkları projelerle yararlanmak isteyen üniversiteler belirlendi. Akdeniz Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi de 21 üniversite arasında 6 yıl boyunca fon almaya hak kazandı.

Akdeniz Üniversitesi TTO Müdürü Doç. Dr. Olgun Kitapçı, Teknoloji Transfer Ofislerine yönelik Türkiye’nin en prestijli projesini Akdeniz Üniversitesi’ne kazandırdıkları için çok mutlu olduklarını belirtti.

TÜBİTAK'tan alınan bu destekle girişimci ekosistemde daha güçlü ve cesur adımlar atacaklarını ifade eden Kitapçı, şunları kaydetti.

''Akademik bilgiyi ekonomiye kazandırmak için daha fazla üniversite-sanayi işbirlikleri yapacağız. Daha fazla ticarileştirme yapacağız. Bölgedeki teknoloji geliştirme bölgelerinde bulunan şirketlerin kapasitesini arttırmak için var gücümüzle çalışacağız. Ayrıca kurumsal kapasiteyi arttıracak ulusal ve uluslararası kaynakları üniversitemize çekeceğiz.''

Akdeniz TTO’nun 2015 yılında TR61 Bölgesinde TÜBİTAK Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme mekanizmalarından yararlanmaya hak kazanan ilk TTO olduğunu anlatan Doç. Dr. Olgun Kitapcı, şöyle devam etti.

''Ayrıca 2018 yılından itibaren TÜBİTAK adına yenilikçi iş fikirlerini değerlendiren, geliştiren ve iş planına dönüştüren BİGG Uygulayıcı Kuruluşu olan 'BİGG Akdeniz' programı ile teknoloji girişimcilerine hizmet vermeye devam ediyoruz. Bu destekler gerek Akdeniz Üniversitesi gerekse Akdeniz Bölgesi için önemli kazanımlar oldu. Bu başarının kazanılmasına katkı sağlayan ve destekleyen başta üniversite yönetimi olmak üzere akademisyenlerimiz, öğrencilerimiz, bölge sanayicilerimiz ve ulusal, uluslararası camiadaki tüm paydaşlarımıza teşekkür ederiz.''