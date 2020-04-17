Akdeniz Üniversitesi’nden öğrencilerine internet desteği

17 Nisan 2020

FİKRİ CİNOKUR

Akdeniz Üniversitesi Resktörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, dünya genelinde yaşanan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle üniversite bünyesinde uzaktan eğitim çalışmalarına tüm hızıyla devam ettiğini belirtti. Uzaktan eğitime erişimde internet sıkıntısı çekilmemesi için öğrencilere 8-10 GB arasında mobil internet desteği sunduklarını ifade eden Prof. Dr. Ünal, şunları kaydetti.

''Öğrencilerimizin eğitimlerinden geri kalmamaları için üniversite olarak her türlü desteği vermeye çalışıyoruz. Alt yapı sebebiyle ya da maddi sebeplerle internete erişemeyen öğrencilerimiz bulunuyor. İnternet erişiminde güçlük yaşayan öğrencilerimiz için kullanmış oldukları operatörlerine bağlı olarak 8-10 GB arasında değişen mobil internet desteği sağlıyoruz. İhtiyacını belirten iki bin öğrencimize destek vereceğiz. Bu zorlu süreci birbirimize destek olarak kolaylıkla atlatabilmek için çabalıyoruz.''