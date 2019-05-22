Akdeniz Üniversitesi’ne 2 ayrı veri merkezi kuruldu

22 Mayıs 2019

Konuyla ilgili konuşan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, “Öğrenci ve personel sayısındaki artış, yeni oluşan güvenlik riskleri, hizmet sürekliliğinde beklentilerin geldiği seviye ve yeni teknolojileri dikkate alarak son 2 yılda bilişim altyapısına ciddi yatırım yaptık. Üniversitemizde Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS), E-Kampus Destek Sistemleri, Personel Programı gibi birçok yazılımla verilerimizi aktif olarak bilgisayarlarda tutuyor ve işliyoruz. Bu yazılımların çalıştırıldığı sunucular ve depolama alanlarının düzgün ve sürekli çalışmasının bizler açısından önemi büyük. Bu sistemlerimizin çalışmaması durumunda yaşanacak işgücü ve veri kaybının telafisi bulunmuyor. Bu kapsamda, felaket durumlarını da düşünerek 2 farklı konuma yeni veri merkezleri kurduk. Aktif çalışan bu sistemlerimiz bir sorun durumunda birbirlerini tam olarak yedekleyerek hizmetin kesintisiz devamını sağlıyor. Beraberinde, eski veri merkezinde bulunan sunucuları atıl durumda tutmayarak, veri merkezlerimizin üçüncü bir ayağı gibi çalışması için konumlandırdık. Verilerimizin bir yedeğini oraya da alarak önlemimizi aldık.” diye konuştu.



Veri güvenliğinin yanında veri işlem hızının da kendileri açısından son derece önemli olduğunun altını çizen Ünal, “Otomasyonların ve diğer hizmetlerin çalıştığı sunucuların işlemci, bellek ve disk alanlarını arttırarak performanslarını üst düzeye çıkarttık. Benzer şekilde iki veri merkezimizi ve üniversitemizin ana internet çıkışını oluşturan omurga ağ altyapımızı yenileyerek hızını 10 kat arttırdık ve 10 Gbps'e yükselttik. Yaptığımız yatırımlarla genişleyen depolama alanı kapasitemizi akademisyenlerimizin ve idari personelimizin kullanımına sunarak personelimizin elektronik posta kotasını 5 kat arttırdık.. Geçmiş yıllarda yavaşlığından şikayet ettiğimiz Öğrenci Otomasyonumuzun (OBS) bulunduğu donanım altyapısını, 144 işlemci, 512 GB RAM ve SSD disk altyapısına sahip sunucularla tamamen yeniledik. 80 bine yaklaşan öğrencimizin kayıt işlemlerinin sorunsuz yapılabileceği bir seviyeye çıkarttık.” ifadelerini kullandı.