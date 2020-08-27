Akdenizli hazır giyimci ve konfeksiyoncu QIZ istiyor

27 Ağustos 2020

MERSİN-DÜNYA

ABD’nin 1996 yılında İsrail, Mısır ve Ürdün’le imzaladığı Nitelikli Sanayi Bölgesi Anlaşması (QIZ) ile dış ticaretini geliştirdiğini kaydeden Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB) Başkanı Gürkan Tekin, hammadde, kumaş veya aksesuarın yüzde 10’u Mısır, Ürdün ve İsrail menşeli olduğunda ABD’ye sıfır vergi ile ihracat yapılabildiğini açıkladı. ABD’ye vergisiz ve kotasız ihracat yapabilmek için Nitelikli Sanayi Bölgesi Anlaşması’nın (QIZ) hayata geçirilmesi konusunda lobi çalışmaları yapmak gerektiğini ifade eden Tekin, “Türkiye ile ABD arasındaki ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkartılması hedefi için ABD’de medikal giysiler, maske, tulum ve önlük gibi ürünlerde ithalat vergisi sıfırlandı. Diğer giysilerde ise ithalat vergisi oranı yüzde 29’lar düzeyinde. ABD’ye gümrüksüz mal satabilmek bizim için çok önemli. Bunun için ABD, Mısır ve İsrail arasındaki Nitelikli Sanayi Bölgesi Anlaşması (QIZ) gibi bir sistemin Türkiye’de de uygulanması için araştırılmasında fayda var” diye konuştu.

Sektörün geçen yıl ABD’ye 647,3 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğini dile getiren Tekin, bu yılın ilk 7 ayında ise ihracatın yüzde 17,64 artışla 435,3 milyon dolar olduğunu kaydetti. Türkiye’nin ABD’ye ihracatını artırmaya yönelik çalışmalar kapsamında Chicago’da faaliyete geçirilmesi planlanan Türkiye Ticaret Merkezi’nin hazır giyim ve konfeksiyonun da bulunduğu 13 sektöre büyük fırsatlar sunacağını söyleyen Tekin, merkezin Türk firmaların ABD’de şirket kurması, danışmanlık, ortak girişim oluşturma ve toplumsal tanıtım konularında faaliyetler yürüteceğini dile getirdi. Chicago’da kurulacak Türkiye Ticaret Merkezi’nin dünyanın en yoğun üçüncü hava kargo taşımacılığının yapıldığı O’Hare Havalimanı yakınında konumlanacağını belirten Tekin, “ABD’nin Türkiye’den en çok ithal ettiği ürünlerin ilk kez tek çatı altında sunacak bu merkezden bizler de maksimum faydalanacağız” dedi.

AHKİB’in temmuzda ihracatını yüzde 94 artırarak 58,8 milyon dolarlık gelir elde ettiklerini belirten Tekin, 150’den fazla ülke ihracat yaptıklarını ve otomotivin ardından Türkiye’nin ihracatına en fazla katkıyı veren sektör olduklarını kaydetti.