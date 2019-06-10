Akıllı kavşaklar istatistiklerde Bursa’yı yukarı taşıdı

10 Haziran 2019

BURSA (DÜNYA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen akıllı kavşak uygulamaları ve yol genişletme çalışmalarının trafik sıkışıklığını azalttığı uluslararası verileri yansıdı. Dünya genelinde trafik sıkışıklığı istatistikleri hazırlayan Hollanda merkezli şirketin araştırmasında 2017 yılında 68'inci sırada yer alan Bursa, 2018 yılında 160'ıncı sırada yer aldı.

Hollanda merkezli Navigasyon teknolojisi şirketi TomTom'un dünyanın dört bir yanındaki şehirlerin ciddi hareketlilik zorluklarıyla mücadele etmesine yardımcı olmak için oluşturduğu TomTom Trafik Endeksinin 2018 yılı verileri açıklandı. Sürücülere, şehir planlamacılarına, otomobil üreticilerine ve politika yapıcılara 6 kıtadaki 56 ülkenin 403 şehrindeki trafik sıkışıklığı hakkında istatistikler ve bilgiler sunan araştırmada Türkiye'den de 10 kente yer verildi. Trafiğin en sıkışık olduğu kent Hindistan'dan Bombay olurken, Kolombiya'dan Bogota ikinci ve Peru'dan Lima da trafiğin en sıkışık olduğu üçüncü şehir oldu. Trafik sıkışıklığının 2018'de yüzde 53 olarak tespit edildiği İstanbul ise Moskova'nın ardından trafiği en sıkışık 6'ncı kent oldu.

Bursa 92 basamak geriledi

Trafik sıkışıklığının yüzde 31 olarak belirlendiği Ankara, listede 86'ıncı sırada yer alırken, İzmir 99, Antalya ise 156'ıncı sıraya yerleşti. Araştırmada yer alan Türk şehirleri arasında trafikteki en önemli rahatlama Bursa'da görüldü. TomTom Trafik Endeksinin 2017 listesinde 68'inci sırada yer alan Bursa, bir yılda trafik sıkışıklığındaki yüzde 5'lik azalma ile 160'ıncı sıraya geriledi. Bursa'nın 2018 yılı trafik sıkışıklığı ise yüzde 26 olarak ölçüldü.

26 Ağustos en iyi gün

2018 yılı istatistiklerine göre Bursa trafikteki en rahat gününü 26 Ağustos Pazar günü geçirdi. Bugünde trafikteki en düşük tıkanıklık yüzde 8 olarak ölçüldü. 2018'in en kötü günü ise 12 Ocak Cuma olarak istatistiklere yansıdı. Bugündeki en yüksek tıkanıklık ise yüzde 41'e ulaştı. Araştırmada hafta içi sabah ve akşam zirve saatlerde yaşanan trafik verileri de yer aldı. Buna göre sabah zirve yoğunluk yüzde 35, akşam zirve yoğunluk ise yüzde 58 oldu. Bu verilere göre Bursalılar sabah yoğun saatlerde 30 dakikalık yolculuk için ilave 11 dakikayı, akşam saatlerinde ise ilave 17 dakikayı arabalarında geçirdi.

“Bu daha başlangıç”

Açıklanan trafik endeksi verilerini değerlendiren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bir yılda 92 basamak gerilemenin sevindirici olduğunu söyledi. Bursa'da göreve geldikten sonra ilk iş olarak trafiği ele aldıklarını ve 'küçük dokunuşlar' olarak niteledikleri akıllı kavşak uygulamaları ve yol genişletme çalışmalarına ağırlık verdiklerini hatırlatan Başkan Aktaş, “Sadece bu çalışmalar bile trafikte önemli bir rahatlamaya yol açtı. Bu rahatlama uluslararası şirketlerin verileriyle de ortaya konmuş oldu. Oysa bu yaptığımız çalışmalar sadece başlangıç. Ulaşım master planı ile birlikte hayata geçireceğimiz, köprülü kavşaklar, yeni raylı sistem hatları, mevcut raylı sistemin belli lokasyonlara uzatılması ile trafikteki sıkışıklığının iki yıl içinde daha da azalacağını hep birlikte göreceğiz” dedi.