Akıllı şehirciliğe kurumsal kimlik

19 Haziran 2019

BURSA (DÜNYA) - Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Dairesi Başkanlığı’na ARGE Şube Müdürlüğü, Akıllı Şehircilik Şube Müdürlüğü ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü bağlanarak akıllı şehircilik vizyonu pekiştirildi. Akıllı şehir kavramı ile; metropol kentlerdeki mevcut doğal çevre, enerji, ulaşım, insan gibi kaynakların daha verimli, sürdürülebilir ve kontrol edilebilir düzeyde kullanılması hedefleniyor. Alınan karar ile kent yönetim aracı olarak değerlendirilen akıllı şehircilik uygulamalarına Bursa’da yeni dönemde ağırlık verilmesi planlanıyor. Bursa’da artan nüfus ve göçün ortaya çıkardığı konut, altyapı, ulaşım, eğitim, sağlık, güvenlik, çevre ve enerji gibi alanlarda ortaya çıkan problemler ile kaynakların maksimum seviyede değerlendirilmesi ihtiyacı, kent yönetimini ‘teknolojinin sunduğu imkânlardan’ azami ölçüde yararlanmaya sevk etti.

Bursa için ‘akıllı’ çözümler

Bursa’nın geleceğini akıllı çözümlerde gören Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa’nın her geçen gün artan nüfusu ile birlikte ulaşım başta olmak üzere çevre, sağlık, enerji, güvenlik ve yönetim konularında farklılaşan ihtiyaçlarını, bilgi ve iletişim teknolojilerini daha fazla kullanarak yönetmeyi planlıyor. Vatandaşlara sürdürülebilir, refah seviyesi yüksek ve katılımcı bir gelecek sunmak için akıllı şehircilik uygulamalarını tek tek kentte yaygınlaştırmak istiyor. Bu projeleri hayata geçirmek için şehirdeki hareketliliği ölçmek, her alanda verileri toplamak, depolamak ve nihayetinde big datayı oluşturup analiz etmek hedefliyor.