Akıncı Grup krizlerde büyüyor

24 Nisan 2020

FİKRİ CİNOKUR

Fipa Ekolojik , Akıncılar Tarım ve Sutek Sulama ve Peyzaj şirketleri bulunan Akıncı Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bülent Akıncı yatırımları hakkında bilgi verdi.

Üniversiteyi bitirdikten sonra Doğubank'ta çalışan ve özel sektörde edindiği deneyim sonrası Tarım Bakanlığı'nda görev aldığını belirten MÜSİAD Antalya Şubesi yönetim Kurulu üyesi de olan Akıncı, radikal karar vererek devlet memurluğundan ayrılarak Malatya'da kendi işini kurduğunu söyledi.

Gübre üretimi (bitki besleme ürünleri), topraksız tarım için cocopeat ürünleri, tarım makine ve ekipmanları,organik-kalıntısız bio&plant extrakt ilaçlar ile sulama malzeme ve ekipmanları üretimi, ticareti gerçekleştirdiklerini anlatan Akıncı, krizlerde fırsatları değerlendirerek büyüdüklerine dikkat çekti.

Geçen yıl toz gübre üretimine başladıklarını, bu üretimle birlikte üretim, ciro ve istihdamda yüzde 100 büyüme gösterdiklerini ve 2019'da yaklaşık 5 milyon lira ciroya ulaştıklarını anlatan Akıncı, şöyle devam etti.

''1997 yılında Malatya'da Tomurcuk Tarım adıyla zirai ilaç ve gübre bayiliği ile başladığı iş yaşamını Antalya'da devam etme kararı aldı. Yatırımını Antalya'da yapmaya başladık.

Hiçbir zaman krizleri bahane etmedik, tarım sektörünün önemine ve işimize inandık. Dünyayı ve ülkemizi olumsuz etkileyen kriz dönemlerinde bile çalışma hızımızı kesmedik. Hem istihdam hem de üretim artışı sağladık.''.

Grup bünyesindeki şirketleriyle yurtiçi ve yurt dışında, anahtar teslim sera projeleri, modern bodur bahçe kurulumları, sulama sistemi kurulumları ve peyzaj uygulamaları ile tarımsal amaçlı birçok projenin anahtar teslim uygulamaları yaptıklarını anlatan Akıncı, şunları kaydetti.

''Gübre üretimini Fipa Ekolojik şirketimiz yapıyor. Suda çözünür toz, sıvı ve jel formlardaki gübrelerimiz, Antalya’daki tesisimizde, organik-organomineral ve inorganik kategorilerde, günlük 10 ton sıvı, 10 ton toz gübre üretiliyor. 2019 da Özbekistan, İran ve Gürcistan'a ihracat yaptık. ''

-Coronavirüs krizine rağmen yatırım

Tüm dünya ekonomilerini olumsuz etkileyen koronavirüs salgınına rağmen geçen mart ayında Antalya'da yaklaşık 3 milyon liraya mal olacak 2 bin 200 metrekare alanda gübre üretimi yapılacak tesislerin temelini attıklarını ifade eden Mustafa Bülent Akıncı,'' Ayrıca yeni tesis bünyesinde sektöre örnek olacak model niteliğinde bir fabrika satış mağazası da oluşturuyoruz. Burada kendi ürettiğimiz, ithal ettiğimiz ürünlerin fabrikadan çiftçiye satışını,örnek bir mağazacılık ve market anlayışı ile yapmayı planlıyoruz. Krizler her zaman olacaktır, önemli olan bu krizleri iyi anlayabilmek, iyi okuyabilmektir. Önemli olan krizleri fırsata dönüştürebilmektir'' dedi.