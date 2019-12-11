AKTOB’da genel sekreter Başkan’a karşı aday oldu

11 Aralık 2019

Akdeniz Turistik Otelciler Birliği (AKTOB) Genel Sekreteri Yeliz Gül Ege, genel kurulda mevcut başkan Erkan Yağcı’nın karşısına aday olarak çıkıyor.

Akdeniz Turistik Otelciler Birliği (AKTOB) Genel kurulu, 14 Aralık 2019 tarihinde Concorde Deluxe Oteli'nde gerçekleştirilecek. Genel Kurul’da yeni yönetim organları da belirlenenek.

Mevcut Başkan Erkan Yağcı’nın karşısına AKTOB’un Genel Sekreteri ve aynı zamanda Antalya Tanıtım Vakfı Başkanlığı’nı yürüten Yeliz Gül Ege rakip olarak çıkacak.

''Yenilikçi Bir Yönetim Anlayışı ile Başkanlığa Adayım'' diyen Yeliz Gül Ege şöyle dedi:

''Kurumun geleceği için daha etkin yönetim, üyelerimizi kucaklayıcı toplantılar ve organizasyonlar ile yenilikçi bir yönetim anlayışı ile başkanlığa adayım. 14 Aralık 2019 tarihinde yapılacak olan AKTOB genel kuruluna tek aday olarak gidilmemektedir. Görev almak isteyen işletme sahibi ve profesyonel arkadaşlarımızı, yönetim kuruluna aday olmaları için davet ediyorum. Hâli hazırda genel sekreterlik görevini yürüttüğüm AKTOB yönetim kurulunda on iki yıldır görev yapıyorum. Kurumun geleceği için daha etkin yönetim, üyelerimizi kucaklayıcı toplantılar ve organizasyonlar ile yenilikçi bir yönetim anlayışı ile başkanlığa adayım.''