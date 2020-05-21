AKY Technology, ceviz makineleri ile pazar payını artırdı

21 Mayıs 2020

Mehmet Nabi Batuk

Mersin'deki 3 fabrikasında hububat, bakliyat, kuruyemiş, tohum ve yağlı tohum alanında; eleme, temizleme, taşıma ve paketleme makineleri imal ederek montajını gerçekleştiren AKY Technology, USSORT Technology alt markasıyla başta İspanya, Kanada ve Amerika olmak üzere 55 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Son 3 yılda iş ortağı Jubus Firmasıyla birlikte kurduğu anahtar teslim 32 fabrika ile İspanya’da pazar liderliğini alan firma, ceviz makineleri üzerinde yürüttüğü AR-GE çalışmaları ile de yeni nesil ceviz makine sistemleri geliştirdi. Üretim hattında yaptığı kapasite artırımı yatırımlarını da tamamlayarak, ceviz makineleri alanında da, dünyada bilinen bir marka haline gelen şirket, dış pazarlardaki payını her geçen gün artırıyor. Türk Kuruyemiş Pazarında AKY Technology’den daha fazla tesis kuran veya kurabilecek kapasitesi olan başka bir firmanın olmadığını iddia eden AKY Technology İcra Kurulu Başkanı Gökmen Akyürek, dış pazarlarda da özellikle Kanada, Amerika, Arjantin, Cezayir ve Şili'den yoğun ceviz makinesi talebi aldıklarını belirtti. Türkiye’de de sektörün büyük oyuncuları ile birlikte yüksek üretim hacimli ceviz işleme tesisleri kurduklarını belirten Gökmen Akyürek, "Son olarak Ankara’da büyük bir ceviz fabrikasının da kurulum işlemlerini tüm hızıyla sürdürüyoruz” dedi.

Dünyanın en yüksek analizli ceviz kalibrasyon makinesini geliştirdi

İç ve dış pazarlarda üreticilerin özellikle ince kabuklu ceviz yetiştiriciliğine yönelik büyük ilgisinin olduğunu belirten Gökmen Akyürek, geliştirdikleri yeni nesil ceviz işleme makinelerini de, bu tür ceviz çeşitlerine göre imal ettiklerini ifade etti. Gökmen Akyürek, “Ceviz ürünlerinin bahçeden sofraya ulaştığı tüm süreçte kullanılacak yeni nesil makineler geliştirdik. Bir fabrikanın ihtiyacı olduğu tüm bu üretim zincirini anahtar teslim olarak firmalara kuruyoruz. Makinelerimiz sayesinde ceviz ürünleri; yüksek verim istatistikleri ile soyuluyor, kurutuluyor, tıraşlanıyor, parlatılıyor ve kırılarak paketleniyor. Covid- 19 Salgının ardından gıda ürünlerinin el değmeden işlenerek pakete girmesi de önem kazandı. İnsan gücü kullanarak ceviz kıran pek çok kuruluş, ceviz tesisi yatırımı yapmaya başladı ya da yapmayı planlıyor. Kurduğumuz ceviz tesisleriyle bu amaca da hizmet ediyoruz” diye konuştu.

Türkiye’de ceviz üretimi her geçen gün yükseliyor

Günümüzde tonu 4 bin dolardan işlem gören ceviz ürünlerine yönelik Türkiye’de Tarım ve Orman Bakanlığı’nın girişimleriyle üretiminin her geçen gün daha da yükseldiğine dikkat çeken Gökmen Akyürek şunları söyledi: “Tarım ve Orman Bakanlığı yıllar önce belirli bölgelerde yürüttüğü ağaçlandırma çalışmalarında yüksek miktarda ceviz kullanmış. Bugünlerde meyve veren bu ağaçlar üreticilere kiralanarak Türkiye için büyük bir ekonomik katma değere dönüştürülüyor. Türkiye cevizde şuana kadar sürdürdüğü gibi başarılı bir politika izlemeye devam ederse yaklaşık 10 yıl içinde fındıktan sonra ikinci küresel tarım ürünü ceviz olacaktır”