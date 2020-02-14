AKY Technology, Özbekistan’a 30 milyon liralık makine üretecek

14 Şubat 2020

Mehmet Nabi Batuk



AKY Technology İcra Kurulu Başkanı Gökmen Akyürek, projeyi yaklaşık 3 ayda tamamlayarak 50 konteynerden oluşacak makinaların sevkiyatına başlayacaklarını kaydetti.



Brand Investment Group’un projesindeki en büyük bütçe kalemlerini yüksek üretim kapasiteli maş fasulyesi eleme, temizleme ve soyma makinelerinin oluşturacağını ifade eden Gökmen Akyürek, “Böylesine büyük bir projede yer almalarında geçmiş dönemlerde hayata geçirdikleri anahtar teslim tesis projelerinin önemli bir yer tutuğunu ifade etti. Gökmen Akyürek, “Projelerimizi inceleyen Brand Investment Group temsilcileri tesislerimizde inceleme yaptılar. Daha sonra yaklaşık 1 yıl süren görüşmeleri başarı ile sonlandırarak bakliyat işleme ve paketleme makineleri için 15 milyon TL’lik ön ödemeyi alarak imalata başladık. Yaklaşık 3 ay gibi bir süre içinde makine imalatımızı tamamlayıp 50 konteynerlik sevkiyata başlamayı planlıyoruz” diye konuştu.



Tesis insansız olarak yönetilebilecek



Kuracakları maş fasulyesi ve yer fıstığı fabrikalarının insansız olarak uzaktan kumanda ile yönlendirilebilecek teknolojide olacağını vurgulayan Gökmen Akyürek, “Tesisin kurulumunun ardından firma, tarladan çıkacak hububat ürünlerinin işlenerek marketlere ulaşması için gereken tüm makine teknolojisine sahip olacak. Bu tesiste hiç insan kullanmadan saatte 25 ton fasulye, nohut, mercimek ve yer fıstığı ürünler el değmeden fabrikaya alınacak, silolardan geçirilip temizlenecek ve paketlenip raflara yerleştirilecek” dedi. Çöp yönetiminin de uzaktan kumanda ile kontrol edilebileceğini anlatan Gökmen Akyürek, “Satış sonrası hizmetler için Özbekistan’da yer alan temsilciğimiz firmaya satış sonrası teknik destek de sağlayacak” dedi.