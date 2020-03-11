Alanya'da 180 dönüm sahil erozyonla yok oldu

11 Mart 2020

FİKRİ CİNOKUR

Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO) Antalya Şube Başkanı Bayram Ali Çeltik, kamu ve yerel yönetimlerin Jeoloji bilimini göz ardı ettiğini, bunun da doğada ve sosyal yaşamda çeşitli erozyonlara yol açtığını söyledi.

Çeltik, Baraj alanları ve akarsu çevrelerinin yapılaşmaya açılması, gelişigüzel ve bilimsel çalışmalara önem verilmeden HES'lerin yapılması ve kıyı kenar çizgisine uymayan otellerin dere yataklarını değiştirmeleri nedeniyle kıyıların yok olmaya başladığını kaydetti.

Akarsuların, derelerin normal akışında kum ve çakılları denizlere taşıdığını ifade eden Çeltik, son yıllarda Türkiye ekonomisi için çok önemli olan turizm bölgesi Alanya'da yaklaşık 180 dönüm kıyı şeridinin erozyonla yok olduğunu kaydetti. Bayram Ali Çeltik, şöyle devam etti.

''2004 yılında Alanya Dim çayı üzerinde Dim Barajı yapıldı. Alanya'da 3 adet akarsu var. Bunların etrafında kontrolsüz yapılaşma başladı. Dim Çayı'ndan ve diğer akarsulardan denize kum çakıl akışı eskisi gibi değil. Uydu görüntülerinde Dim Çayı'nın denize ulaştığı bölgede 35-40 yıl öncesine göre 180 dönüm kıyı şeridi yok oldu. Bu bölge sahilinde 5 yılda çok ciddi şekilde erozyon bozulmaları oldu. Şimdi düzeltmeye çalışıyorlar. Denizaltında ne kadar erozyon olduğu belli değil. Bu konuda çalışma başlatılmalı.''

Antalya ve ilçelerin turizm ve tarım sektörüne bağlı olduğunu anlatan Çeltik, gerekli önlemlerin alınmaması halinde tarım alanları ve kıyıların hızla erozyonla yok olacağını öne sürdü. Çeltik, şöyle devam etti.

''Gazipaşa, Alanya, Manavgat, Serik ve diğer ilçelerde akarsu yatakları denetlenmeli, yapılaşma önlenmeli. Kıyı kenar çizgisine uymayan oteller yüzünden plajlar, sahiller bozuluyor. Doğal denge de bozuluyor. Antalya'da Boğaçayı bölgesinde de uyarılarda bulunduk. Ama zamanın belediye yöneticileri dinlemedi. Şimdi uyarılarımız dikkate alınıyor ve Boğaçayı da bozulmalar önleniyor.''

"Antalya Türkiye'nin değil dünyanın hediyesidir"

JMO Antalya Şube Başkanı Bayram Ali Çeltik, Antalya bölgesinin sadece Türkiye'nin değil dünyanın armağanı olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu.

''Antalya turizmin ve tarımın merkezi. Yapılaşmaya çok dikkat edilmeli. Deprem değil, bina öldürür. İlçe belediyelerinde jeoloji mühendisleri de istihdam edilmeli. Belediyeler daha iyi hizmet alır, jeoloji mühendisi denetimi takibi yapılsa Antalya'nın birçok sorun çözülmüş olacak. Antalya, bir dünya kentidir Bugün Antalya'nın sadece deprem sorunu yoktur. Antalya'nın kıyı erozyonu sorunu vardır, sel baskınları sorunu vardır. Tsunami tehdidi altındadır. Falezlerde oturma, göçme ve yatma beklediğimiz yerlerimiz vardır. ''

Bu sorunlara rağmen kötü zeminlere bina yapmaya devam edildiğini öne süren Çeltik, ''Antalya belki uzun vadede nefes alacak yerlerden birisi iken uydudan bakıyorsunuz bugün ufak ufak gecekondular yapılıyor. Bugün hala Deprem olurken bir taraftan insanlar kötü zeminlere bina yapmaya devam ediyor, SİT alanlarına , doğal kaynaklarımıza saldırmaya devam ediyor ve denge bozmaya devam ediyor'' dedi.