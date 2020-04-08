-Ali Bahar'dan fırın işletmecisine saldırıya tepki

08 Nisan 2020

Antalya Organize Sanayi Bölgesi ( OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, maske takması için kendilerini uyaran fırıncı esnafını darp edenler için ''Cehalet, koronavirüsten daha tehlikelidir. Böylesi bir cehalet ne Antalya’ya ne de Türkiye’ye yakışmıyor. Saldırganlara olabilecek en yüksek cezanın verilmeli'' dedi.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle canları pahasına çalışmaya ve üretmeye devam edenlerin, bu zorlu sürecin gizli kahramanları olduğunu kaydeden Ali Bahar, şöyle devam etti.

''Hastalara şifa olmak için canını ortaya koyan sağlık çalışanlarından tutun da fabrikalarda ya da atölyelerinde üretmeye devam eden herkes, insanlığın bekası için mücadele etmektedir. Bu kutsal mücadelenin tüm neferlerine sahip çıkıp destek olmak ise vatandaşlık ödevidir. Bu zorbalığın, üretmenin böylesine zor olduğu bir dönemde Türk halkının en temel besin maddesini üreten bir esnafa yapılmış olması, durumun vahametini daha da artırmaktadır.''

Bu dönemde üretenlere, sağlık çalışanlarına, esnafa yapılan saldırıları ihanetlikle eşdeğer tutan Bahar, '' Olayın meydana geldiği bölgedeki vatandaşın ekmeğe ulaşımını engelleyebilecek bu hareket, millete ihanettir ve asla cezasız kalmamalıdır. Bu dönemde başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere, memurlarımıza, esnafımıza, üreticilerimize, işçi ve emekçi kardeşlerimize yapılacak tüm fiziksel saldırıların en üst dereceden cezalandırılmasını istiyoruz'' dedi.

-Okuma pandemisi ilan edelim

Tüm dünyanın bilim insanlarından gelecek müjdeli haberleri beklediğini anlatan Bahar, sözlerini şöyle tamamladı.

''Koronavirüs, bilime vermemiz gereken önemi bir kez daha gözler önüne sermişken, ‘maske takın’ uyarısına şiddetle karşılık veren bu cehalet ne Antalya’ya ne de Türkiye’ye yakışmamaktadır. Gelin hem bugün hem de bu süreç sona erdikten sonra el birliği ile cehaleti sınırlandıralım. Yurt genelinde okuma pandemisi ilan edelim. Güçlü olmanın, askeri mühimmat ile değil de bilimle mümkün olduğu artık herkesin malumudur.''

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir fırın işletmecisi toplum sağlığı açısından bazı müşterilerini maske takmaları konusunda uyarmış, ancak müşteriler tarafından darp edilerek işyeri de zarara uğratılmıştı.