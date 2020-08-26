Ali Dağı’nda yamaç paraşütü heyecanı

26 Ağustos 2020

KAYSERİ-DÜNYA

Türkiye’nin hava sporlarına en uygun ortamlarından birisi olan Ali Dağı’nın zirvesinde gerçekleştirilen Türkiye Yamaç Paraşütü Ali Dağı Mesafe Yarışması başladı. Yarışmanın açılış konuşmasını yapan Talas Belediyesi Başkan Yardımcısı İsmail Güngör, organizasyona en iyi şekilde hazırlandıklarını ifade ederek, “Şampiyonanın en güzel şekilde gerçekleşmesi için belediye olarak tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Bunun yanında pandemi sürecinde olduğumuz için bu konuda da gerekli tüm tedbirlere en ince ayrıntısına kadar dikkat ettik. Yarışmaya katılan tüm sporculara başarılar diliyorum” dedi.

Organizasyonun danışmanı ve aynı zamanda yarışmacı Semih Sayır da alınan önlemlerin İsviçre’de şu günlerde düzenlenen Dünya Kupası’ndakinden iki kat fazla olduğuna dikkat çekerek, “Pandeminin ne kadar süreceği belli değil. Seneye de belki bu şartlar devam edecek. Buna alışmalıyız artık. Biz önlemlerimizi aldık ve organizasyonu gerçekleştiriyoruz. İsviçre’de şu anda Dünya Kupası düzenleniyor ve bizim aldığımız önlemler, oradakinin iki katı. Bu şampiyonanın en iyi şartlarda gerçekleşmesini sağlayan Talas Belediyesi’ne de ayrıca teşekkür ediyorum” dedi. Cumartesi gününe kadar sürecek yarışmalara 3’ü yabancı, 8’i bayan toplam 80 sporcu yarışacak. Yarışma, pandemi nedeniyle seyircisiz olacak.