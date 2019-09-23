AliExpress’ten İnegöl’de e-ihracat semineri

23 Eylül 2019

BURSA (DÜNYA) - 850 milyar dolar cirosu ve 654 milyon kullanıcısıyla dünyanın en büyük e-ticaret şirketlerinden biri olan AliExpress’in Türkiye iş ortakları, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası üyelerine yönelik e-ihracat semineri düzenledi. Seminerde, AliExpress’in artık Türkiye’deki firmalara da kendi sistemi üzerinden satış yaptıracağı ifade edildi.

Seminerin açılış konuşmasını yapan İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ “E-ticaret dünya pazarında 2019 yılında 3,5 trilyon dolar oranında bir ticaret bekleniyor. AliExpress’in de içerisinde bulunduğu Çin, bu oranda en büyük paya sahip olan ülke olarak görülüyor. Bunun yanı sıra e-ticaretin Türkiye’de de önemli bir yeri var. İçinde bulunduğumuz teknoloji çağında insanların online ticareti daha kolay görmelerinin yanı sıra güvenilirliğinin de oturmaya başlaması, bu ticaret yöntemini daha cazip kılmaktadır. Tüketicilerin karşılaştıkları sorunların en aza indirgenmesiyle oluşan bu güven, e-ticaret pazarının gerek dünyada gerekse ülkemizde her geçen gün gelişerek ilerlemesine olanak sağlıyor. AliExpress firması da dünya üzerinde bu güveni sağlamış olan öncü firmalardan bir tanesi konumunda bulunuyor. Ülkemizde insanların büyük bir çoğunluğu e-ticaret üzerinden alışverişlerini gerçekleştirirken buna doğru orantılı olarak birçok satıcı da ticaretini online ortama yöneltmiş bulunmakta. Online ticaretin ülkemizde büyük oranlara gelmesi sonucunda AliExpress artık Türkiye’den de satıcı kabul edeceğini açıkladı. Bugünkü toplantımızda bu ortaklığın işadamlarımıza sunacağı fırsatları dinleyeceğiz. Anlaşmanın hayırlar getirmesini temenni ediyorum” dedi.

AliExpress İş Geliştirme Yöneticisi Levent Sevsay, Yusuf Ma ve AliExpress Resmi İş Ortağı Hidayet Öztürk, AliExpress’in dünya ve Türkiye’de gerçekleştirdiği ticaretler, e-ihracat ve e-ticaret konularında önemli bilgilendirmelerde bulundu.