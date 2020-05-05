Alimar Jeneratör, fabrikayı büyüterek, üretim kapasitesini artıracak

05 Mayıs 2020

Halim ASLAN / Balıkesir



Ticari faaliyetlerine 57 yıl önce başlayan Alimar Jeneratör, Balıkesir Organize Sanayi Bölgesinde 45 bin m2 alanda kurulu modern üretim tesislerinde, teknik olanakları ve deneyimli uzman kadrosuyla, 3 kVA ila 3.000 kVA güç aralığında; benzinli ve dizel jeneratör grupları ile kaynak jeneratörleri ve mobil aydınlatma setleri üretiyor. Alimar Jeneratör Yönetim Kurulu Başkanı Melih Gökalp, “Üretimlerimizde yerli malı kullanımı bizim için önem arz ediyor. Yurt dışına bağımlılığımızı azaltarak, kendi kendimize yeter duruma gelmek ve bunu sürdürülebilir kılmak istiyoruz, bu nedenle AR-GE’ye önem veriyor, alanında yetkin mühendis kadromuzla, dünyadaki teknolojik trendleri yakından takip ediyoruz” dedi. Türk sermayesi ve işçiliği ile üretilen ve yurt içinde olduğu gibi, yurt dışında da kalite ve dayanıklılığıyla tercih edilen bir marka haline gelen ürünlerini, Dünya’nın farklı bölgelerinde bulunan 50’den fazla ülkeye ihraç ettiklerini belirten Gökalp, “Ayrıca uluslararası fuarlara katılarak, marka bilinilirliğimizi artırmaya çalışıyoruz. Fuarlardan oluşturduğumuz yeni müşteri portföyleri ile geçen yıl yaptığımız adet ve ciroların üzerinde artış sağlamayı hedefliyoruz” diye konuştu.

“Geçen yıl, hedeflerimizin üzerine çıkarak, önemli pazar payı elde ettik”

Sektörde geçen yıl, önceki yıllara nazaran gerileme olsa da biz hedeflerimizin üzerine çıkarak önemli bir pazar payı elde etmeyi başardık diyen Melih Gökalp, “2020 de bizim için iyi başladı, fabrikamız ful kapasite çalışıyordu. Henüz üretimi başlamamış olan siparişlerimiz de mevcut. Her ne kadar finansal dalgalanmalar yaşasak da tüm siparişleri taahhüdümüz olduğu üzere yerine getireceğiz. Tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de gündemi meşgul eden Koronavirüs salgını nedeniyle önceliklerimizi güncellemek durumunda kaldık. Kamu sağlığını ilgilendiren tüm talepleri öne çektik. Kendi üretimimiz olan jeneratörlerle kamu desteğimiz devam ediyor” dedi. Bu yıl için kurguladıkları hedeflerini şimdilik revize etmeyeceklerini de dile getiren Gökalp, süreci yakından takip ederek, etkilerinin ne olacağı ile ilgili rasyonel veri oluşana kadar bekleyeceklerini söyledi. Bu yıl Ankara'da, Ostim’in merkezinde 12 bin m2’ lik Alimar Ticaret Merkezi’nin açılışını yaparak, 1.000 m2‘lik de bir showroom alanı yarattıklarını ve genel müdürlüklerini de buraya taşıdıklarını aktaran Gökalp, öte yandan 2020 hedefleri kapsamında, fabrikayı genişleterek üretim kapasitelerini artırmayı ve ürün gamını da çeşitlendirmeyi istediklerini kaydetti.