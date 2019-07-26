“Alınan karar ekonomiye olumlu yansıyacak”

26 Temmuz 2019

BURSA (DÜNYA) - MÜSİAD Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Alpay, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın 4,25 puan faiz indirim kararını değerlendirdi.

Başkan Alpay, “Merkez Bankası yeni yönetimince alınan faiz indirimi kararı ülkemiz ekonomisinin tüm aktörleri adına sevindirici bir gelişmedir. Merkez'in bu tutumu Yeni Türkiye'de yeri olmayan yüksek faiz, yüksek üretim maliyeti ve düşük yatırım tuzağına daha fazla düşülmeyeceğini gösteriyor. MÜSİAD olarak, TCMB'nin bu kararının bankaların mevcut faiz oranlarına yatırımcı lehine hızlı bir şekilde yansımasını temenni ediyoruz. Zira bankalar tarafından kullandırılan kredilerin maliyetleri düşmedikçe, ekonomik aktivitedeki canlılığın sürdürülebilir olması mümkün değildir. Önümüzdeki süreçte kademeli bir şekilde daha alt seviyelere çekilmesini beklediğimiz faiz oranlarının yanı sıra, ekonomi yönetimince iç talebi canlandırmaya yönelik alınan diğer önlemlerin, bilhassa yılın son çeyreğinden itibaren ekonomiye olumlu yansıyacağını düşünüyoruz” değerlendirmesini yaptı.