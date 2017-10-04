Alman devinden Sakarya'ya fabrika

04 Ekim 2017

Dünya’nın önde gelen treyler üreticilerinden Alman Schmitz Cargobull, Sakarya’da kurduğu Adapazarı fabrikasının resmi açılış törenini, 4 Ekim 2017, Çarşamba günü gerçekleştirdi.

Türkiye’deki üretim hacimlerini 8 yıl içerisinde 3 bin adedin üzerine çıkarmayı planlayan Schmitz Cargobull toplamda 90 milyon euro yatırım yapacak.



Çok sayıda iş ortağı, yerel protokol temsilcileri ve çalışanların katılımı ile gerçekleşen törende konuşan Schmitz Cargobull AG CEO’su Andreas Schmitz şunları söyledi:



“Bu yıl 125. kuruluş yıl dönümümüzü kutluyoruz. Geçen yıl yaklaşık 58 bin adet üretim gerçekleştirdik. 2 milyar euro ciromuz ve 5 bin 700 çalışanımız ile Avrupa’nın pazar lideriyiz. Sadece Almanya’da değil İspanya, Litvanya, Rusya ve Çin’de üretim tesislerimiz mevcut. Ve büyük bir mutlulukla ifade ediyorum ki şimdi de bu ülkelere Türkiye eklendi.”

Adapazarı yatırımının geleceklerine yapılan bir yatırım olduğunu ifade eden Andreas Schmitz; “Avrupa, Kuzey Afrika ve Orta Doğu’nun kalbinde yer alan Türkiye, yeni pazarlara açılmamız açısından kilit bir öneme sahip” dedi.

Schmitz Cargobull, yeni üretim tesisinde dört farklı ürün grubunun - perdeli, açık kasa, frigorifik ve damper- üretileceği fabrika 8 bin 800 metrekaresi kapalı toplamda 20 bin metrekare üzerine kurulu.