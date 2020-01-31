Alman turistler ile Türk esnafı arasında güven köprüsü

31 Ocak 2020

Aktif Alman Tüketici Hakları Danışmanlık Şirketi (ADVS) ve aynı isimle kurulan derneğin de Başkanı olan Micheil Tülis, 4 yıldır Antalya'da yaşadığını söyledi. Babasının Türk olduğunu ifade eden Tülis, Türkiye'de seyahatlerde bir yabancı olarak başına ilginç aldatılma olayları geçtiğini söyledi.

Türkiye'ye gelen turistlere alışverişlerde çifte fiyat uygulandığını, zaman zaman aldatıldığını bunun da Türk turizmi için kötü propagandaya yol açtığını belirten Tülis, yaşadıkları olaylardan sonra ADVS adında hem dernek hem de danışmalık şirketi kurarak Alman turistlerin tüketici haklarını korumak istediğini kaydetti.

Antalya'da başta Alman vatandaşları olmak üzere Avrupa'da Almanca konuşan turistlerin güvenli alışveriş yapmalarını sağlamak ve bunların tüketici haklarını korumak amacıyla çalışmalar yaptığını belirten Tülis, turistler ile Türk esnaf, tüccar ve turizm şirketleri arasında güven köprüsü kurmak istediğini kaydetti.

ADVS olarak Almanya'da 25 bin üyeye ulaştıklarını ve ''Güven sertifikası'' hazırladıklarını anlatan Tülis, şöyle devam etti.

''Türkiye'de anlaştığımız esnaf, tüccar, turizm şirketleri ve kuyum şirketlerine ADVS sertifikası veriyoruz. Antalya ya da Türkiye'nin diğer turizm bölgelerine giden Alman ve Almanca konuşan turistler bu sertifikayı gördüklerinde daha güvenli alışveriş yapıyor. Kandırılmadığını, aldatılmadığını biliyor. ADVS olarak Almanya'da ve Avrupa'da ADVS sertifikası alan Türk firmaların hem yazılı, görsel ve sosyal medyada tanıtımlarını yapıyoruz. Alman ve Almanca konuşan turistler ile Türk firmaları arasında güven köprüsü kuruyoruz. Böylece Türk turizmi aleyhinde kötü propagandayı da önlüyoruz. Her turist Türkiye'nin de tanıtım elçisi oluyor.''

Antalya'ya her yıl 4-5 milyon Alman turist geldiğini ve bu turistlerin yüzde 10'unu ADVS'ye üye yapmayı hedeflediklerini kaydeden Tülis, ''ADVS sistemi ile iyi ve kötü esnafı, tüccarı ayırmak istiyoruz. Üyelerimizin Türkiye'de Antalya'da güvenli alışveriş ve tatil yapmalarını amaçlıyoruz. Güvene dayalı alışveriş köprüsü kurmayı istiyoruz. Hukuki anlaşmazlıklarda Türkiye ve Almanya'da danışmanlık hizmetleri veriyoruz'' dedi.

Turistlerin toplu taşıma otobüsleri, taksi, esnaf, hastaneler, kuyumcular olmak üzere turistlerin aldatıldığını ifade eden Micheil Tülis, şöyle devam etti.

''ADVS'ye gelen 100'e yakın şikayeti çözümledik. Restoranlarda Türk vatandaşlarına Lira, turistlere Euro cinsinden fiyat uygulanıyor. Hastanelerde tedavi giderleri şişiriliyor. O zaman Alman sigorta şirketleri ödeme yapmıyor.''

Tülis, ADVS'ye üye olan küçük ve orta boy işletmeler için 100-600 Euro, büyük ölçekli turizm işletmeleri için de yıllık 1000 ile 1500 Euro arasında yıllık üyelik aidatı aldıklarını belirterek, Türk firmaların ADVS sertifikası almalarını önerdi.