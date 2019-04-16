Almanya’dan Bursa’ya dostluk köprüsü

16 Nisan 2019

BURSA (DÜNYA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türk Alman Yatırım Birliği Başkanı Gencay Koyunbaşoğlu, Heussenstamm Belediye Başkanı Halil Öztaş, MÜSİAD Hessen Şube Başkanı Musa Aydın, IHK Hanau (Ticaret ve Sanayi Odası) Başkan Yardımcısı Salih Taşdirek ve Bursa’nın kardeş şehri olan Darmstad’ın Belediye Başkanvekili Dr. Dierk Molter ile bir araya geldi.

Bursa’da bu hafta, KOSGEB desteği ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde ‘Türk Alman Ticaret Günleri’nin gerçekleştiğini hatırlatan Başkan Aktaş, böylece hem iş ilişkilerinin geliştirilmesi hem de bundan sonra yapılacak çalışmalarla ilgili istişarelerde bulunulması için adımlar atıldığını anlattı.

Başkan Aktaş, Bursa ve Almanya arasındaki diyaloğa da dikkati çekerek, “İnanıyor ve ümit ediyorum ki, bu ziyaretlerle, Türkiye ve Almanya arasındaki ilişkiler gelişirken, aynı zamanda Darmstadt ve Bursa arasındaki ilişkilerin de artmasına katkı sağlamış olacağız” diye konuştu.

Aktaş, konuklarından Almanya’da yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bölgesinde ilke imza atarak başkan seçilen Türk kökenli Heussenstamm Belediye Başkanı Halil Öztaş da çalışmalarıyla hem ticari ve sosyal ilişkileri geliştirmek hem de Bursa ile Almanya arasında dostluk köprüsü kurmak istediklerini anlattı. Başkan Aktaş, ziyaretin sonunda konuklarına Bursa’ya özgü hediyeler verdi.