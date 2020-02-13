“Amacımız mesleki eğitimin iyileştirilmesi”

13 Şubat 2020



BURSA (DÜNYA) - BEBKA Bursa merkez binasında düzenlenen imza törenine BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim, Eskişehir İl Milli Eğitim Şube Müdürü Abdülkerim Çömçe, okul müdürleri ve yöneticileri katıldı.

İmza töreninde konuşan BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim, “Amacımız ülkemizde mesleki eğitimin iyileştirilmesi, daha iyi noktalara getirilmesi. Artık teknoloji değişiyor, gelişiyor ve bu gelişen teknolojiler doğrultusunda da okullarımızın da altyapılarının iyileştirilmesine ihtiyaç vardı. Geçtiğimiz yıl Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank’ın da talimatlarıyla yıl boyunca tüm ajanslar meslek eğitim konusunu tema olarak seçtik ve çalışmalar yürüttük. Önümüzdeki süreçte de Eskişehir için ‘ESO Mesleki Eğitim Merkezi’ni hayata geçireceğiz. Şu anda fizibilite hazırlık çalışmaları tamamlanmak üzere olan projeyi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın da onayları sonrasında yılın ikinci yarısına kadar başlatmayı hedefliyoruz” dedi.

Düzenlenen imza töreni neticesinde, “Arttırılmış Gerçeklik Ortamında Yenilikçi Mesleki Eğitim Metotları ile Nitelikli İş Gücünün Oluşturulması” projesi ile Eskişehir Çifteler Şehit Osman Genç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 584 bin 282 TL, “Yenil Nesil Endüstri 4.0 ile Yetişiyor Projesi”yle Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 469 bin 203 TL, “Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanının Endüstri 4.0 ile Entegrasyonu Projesi”yle Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 738 bin 324 TL destek almaya hak kazandı.