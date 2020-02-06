Amazon'dan Antalya'da ''BiTıklaAvrupa'' E-İhracat Eğitimi

06 Şubat 2020

FİKRİ CİNOKUR

ATSO Davut Çetin, yaptığı açıklamada ATSO üyelerini ücretsiz olarak düzenlenen ''BiTıkla Avrupa'' E-İhracat Eğitimine katılmaya davet etti. Çetin, şunları kaydetti.

''Artık e-ticaret ve dijital veri ekonomisi çağındayız. İşletmelerimiz bu konularda ilerleme sağlamalıdır. Üyelerimizi bu eğitimlere katılmaya davet ediyorum. Eğitim faaliyetlerini yürüten ATSO Akademi ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Amazon ve Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi işbirliğinde KOBİ’leri Avrupa’ya e-ihracat yolunda desteklemek amacıyla 'BiTıkla Avrupa' E-İhracat Eğitimi 18 Şubat 2020 Salı günü ATSO Atatürk Konferans salonunda ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.''

Programı kapsamında, E-ihracat yolunda satıcılara baştan sona rehberlik etmek, dijital tüketici beklentileri, e-ihracatın avantajları, e-ihracatta yapılan potansiyel, Amazon’un satıcılara sunduğu fırsatlar ve Amazon sistemi üzerinden e-ihracat yapabilmek için gerekli adımları hakkında bilgi sahibi olmaları amacıyla bilgiler verileceğini nelirten Davut Çetin, şunları kaydetti.

''BiTıklaAvrupa, Türk firmalarının Amazon üzerinden 5 dilde, tüm AB ülkelerine e-ihracat yapmalarını destekleyecek bir eğitim programı. Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi eğitmenleri ve Amazon ekipleri tarafından eğitim verilecek. E-ihracatta yatan potansiyel, Amazon'un satıcılara sunduğu fırsatlar ve Amazon üzerinden e-ihracat yapabilmek için gerekli adımlar gibi başlıkları kapsayan eğitim semineriyle firmalara Avrupa'ya e-ihracat yolunda baştan sona rehberlik amaçlanıyor.''

ATSO üyelerini programa davet eden Başkan Davut Çetin: ”Bu ufuk açıcı eğitime üyelerimizin katlımı çok önemli. Artık e-ticaret ve dijital veri ekonomisi çağındayız. Üyelerimizi bu eğitimlere katılmaya davet ediyorum” dedi. Programa katılmak isteyen ATSO üyeleri www.bitiklaavrupa.com üzerinden online başvuru yapabilecek.