Amerika’da düzenlenen fuarda Türk firmaları ilgi odağı oldu

08 Mart 2020

BURSA/DÜNYA - Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), ABD’nin Los Angeles kentinde 4-6 Mart tarihleri arasında düzenlenen LA Textile Show’da Türkiye’nin pazar payını artırmak için yoğun temaslarda bulundu. Giyimlik kumaş ve aksesuarların sergilendiği, dünyanın dört bir yanından sektör profesyonellerini buluşturan fuarda UTİB’in milli katılım organizasyonu ile yer alan firmalar, ürünlerini dünyanın beğenisine sundular. California Market Center’da gerçekleştirilen fuara katılan firmaların mevcut müşterileri ile görüşmenin yanı sıra yeni bağlantılar için de önemli gelişme kaydettiğini belirten UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, “ABD, sektörümüz için vazgeçilmez bir pazar. Çin de başlayan ve dünyanın birçok ülkesinde etkisini gösteren koronavirüs salgını ticareti ne yazık ki olumsuz etkiliyor. Buna rağmen firmalarımız ile birlikte ihracatımızı artırmak için yoğun bir çaba içine girdik. Fuarda beklediğimizin de üstünde ilgiyle karşılandık. Fuarda, dünyanın dört bir yanından gelen iş insanları, tasarımcı ve üreticilerini, Türkiye’nin tasarım gücü, sıfır problem temelinde sürdürdüğü üretim ve servis kalitesi ile tanıştırdık. Yüksek ihracat performansı ve pazar potansiyeline sahip olan Türkiye, tekstil sektöründe dünyanın en güçlü piyasa paylarından birine sahip. Dünya pazarındaki bu yerimizi korumak için Türk tekstil sektörü olarak moda, tasarım ve markalaşmaya büyük önem veriyoruz. Moda, tasarım, Ar-Ge konusunda dünyada pek çok ülkenin takibindeyiz. Küresel tekstil trendlerinin belirlenmesi konusunda da Türkiye öne çıkan ülkeler arasında yer alıyor” dedi.

"ABD pazarında basamakları hızla tırmanıyoruz"

Türk tekstil sektörünün, dünyanın yedinci, Avrupa Birliği’nin ise ikinci büyük tedarikçisi olduğunu hatırlatan UTİB Başkanı Pınar Taşdelen Engin, ABD pazarında ise geçtiğimiz yıl dokuzuncu sırada yer aldık. Ancak, yaptığımız çalışmalar neticesinde basamakları hızla tırmanacağız. Halen ABD pazarında Türkiye tekstilde yüzde 3,1, hazır giyimde ise yüzde 1 paya sahip. ABD de ilk sıraları Çin, Kanada, Kore Cumhuriyeti, Hindistan ve Meksika alıyor. Pazarın lideri olan Çin’deki koronavirüs nedeniyle ihracatın daralması ABD pazarında şansımızı artırıyor. Ancak yine de dikkatli olmalıyız. İhracatımızı günlük gelişmelere göre değil, uzun vadeli ve istikrarlı programlarla planlamalıyız. Ar-Ge, teknoloji ve inovasyon alanındaki geldiğimiz seviye bunu yapabileceğimizi ortaya koyuyor. Kısa sürede ABD pazarında ilk üç sırada yer alacağız” diye konuştu.

“Devletimizin desteği bize güç veriyor”

Fuar öncesinde Başkonsolos Can Oğuz’un ev sahipliğinde gerçekleştirilen akşam yemeğine UTİB yöneticilerinin yanı sıra katılımcı firmaların temsilcileri ile Los Angeles’ta yerleşik olarak tekstil sektöründe çalışan Türk firma temsilcileri hazır bulundu. Pınar Taşdelen Engin, “Sayın başkonsolosumuzun ve yetkililerimizin ilgisi bizi çok memnun etti. Katılımcı firmalarımızla birlikte fikir alıverişinde bulunduk. Devletimizin desteği bizim ve firmalarımızın pazardaki yerimizi artıracağına olan inancımızı artırdı” diye konuştu.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği’nin şubat ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,05 artırarak 96,8 milyon dolar ihracata imza attığını bildiren UTİB Başkanı, geriye dönük 12 aylık dönemdeki ihracatın ise 1,2 milyar dolar olarak gerçekleştiğini vurguladı.