Anadolu Güneşi Elektrik Üretiyor programının yedincisi başlıyor

18 Şubat 2020

Hilal SÖNMEZ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın desteği ile Kayseri'de her yıl düzenli olarak güneş enerjisi sektörünün öncülerini bir araya getiren Mimarlar ve Mühendisler Grubu Derneği (MMG) bu yıl yedincisi düzenlenen program için hazırlanıyor.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'nın katılımının da beklendiği 7. Anadolu Güneşi Elektrik Üretiyor konferans ve sergisi 22 Şubat'ta Wyndham Grand Otel'de gerçekleşecek. Hazırlanan program ile güneş enerjisinden elektrik üretmek isteyen yatırımcılar ile bu alanda faaliyet gösteren sektör temsilcisi firmaların bir araya gelmesi sağlanacak.

MMG Kayseri Şubesi tarafından verilen bilgilere göre “Finansman, yatırım, üretim ve anahtar teslimi projeler alanında bilgilendirmelerin olacağı ve sektörün öncü kuruluşlarının verdikleri bilgiler ile yatırımcıları aydınlatacakları programa, Dünya güneş enerjisi sektörünün Türkiye CEO`ları, üst düzey yöneticileri, satın alma müdürleri, üreticiler, tüketiciler, akademisyenler ile güneş enerjisi sektörünün yurtiçi ve yurtdışı temsilcileri yer alacak.