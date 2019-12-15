Anadolu’daki işletmelerin yüzde 95’i aile şirketleri

15 Aralık 2019

BURSA (DÜNYA) - Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi (Merinos AKKM), saat teknolojilerinden makine sanayisine, pideli köfteden bıçakçılığa kadar onlarca sektörde yıllarca hizmet veren ailelerin buluşmasına sahne oldu. Etkinlikte gazeteci yazar Ahmet Emin Yılmaz moderatörlüğünde tecrübe paylaşımı da yapıldı. Düzenlenen açık oturuma Pırlant Saat ve Mücevher firmasının sahibi Hayrettin Akpınar ile oğlu Fatih Akpınar, Ermaksan firmasının sahibi Erol Özkayan ile oğlu Ahmet Özkayan, İdris Pideli Köfte firmasının sahibi İbrahim Alakoç, kızı Ayşen Alakoç ve oğlu Türker Alakoç, Öztüfek Tarihi Bursa Bıçakçısı’nın sahibi İhsan Balkan ile oğlu Mustafa Balkan katıldı. Firma sahipleri ve son temsilciler, kurumlarının tarihçesi ve işleyişi, gelecek projeksiyonu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Usta-çırak ilişkisinin tarih boyunca dünyanın her bölgesinde uygulanan karşılıklı öğrenme süreci olduğunu belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bugün Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre Anadolu’daki işletmelerin yüzde 95’ini aile şirketlerinin oluşturduğunu hatırlattı. Bu şirketlerin yüzde 30’unun ikinci kuşağa, yüzde 12’sinin üçüncü kuşağa geçebildiğini, dördüncü kuşağa geçebilenlerin oranının ise yüzde 3’te kaldığını ifade eden Başkan Aktaş, “Cumhuriyet öncesi dönemde kurulmuş ve bugün hala devam eden işletme sayısı 100’ü bulmuyor. Aile kültürü ve paylaşılan değerlerin varlığı, şirkete adanmışlık, hızlı karar alabilme gibi güçlü yanları olan aile şirketlerinin ülkemizdeki ömrü ortalama 25 yıl” diye konuştu. Aile işletmelerinin ömrünü 100 yıla çıkartabilmenin ancak mesleğini usta-çırak ilişkisine göre evladına aktaran atalar eliyle mümkün olduğunu vurgulayan Başkan Aktaş, “’Babanın sanatı oğula mirastır’ diyen atalarımızın sözüne uyarak, geleneksel değerlerimizin nesilden nesile aktarılmasına vesile olan, istihdama katkı sağlayan, ekonomimize can veren, siz değerli değerli büyüklerimize minnetlerimi sunuyorum. Babasından öğrendiği mesleği geliştirerek geleceğe taşıyan evlatları da tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.