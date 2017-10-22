Andaç, yeni satın almalarla büyümeye devam ediyor

22 Ekim 2017

HANDAN GÜL

KAYSERİ - Koltuk, kanepe, avangard mobilya grupları alanında mobilya sektörüne hizmet veren Andaç Mobilya, üretiminin yüzde 80’ini ihracata kanalize ediyor. Halen Irak, Romanya, Fas ve Suudi Arabistan başta olmak üzere 23 ülkeye ihracat yapan firma, 2016 yılında yaklaşık 6 milyon TL makine yatırımı ile Pandor Dijital firmasını şirket bünyesine ekledi. Söz konusu firma ile Andaç Mobilya, masa üretimi yapan firmalar için dijital baskılı cam üretmeye başladı.

Sektörde 32 yıllık deneyime sahip olduklarını anlatan Andaç Mobilya Yönetim Kurulu Üyesi Şaban Andaç, “Bir aile şirketi olan firmamızın ikinci kuşak temsilciliğini yapıyorum. İlk kurulduğumuz yıldan beri sektörü yeniliklerle buluşturduk. Bunu yaparken sağlamlık ve kalite prensibimiz sayesinde pazarda kayda değer bir yer edindik” diye konuştu.

Bugün itibarıyla 23 bin metrekarelik kapalı alana sahip üretim tesislerinde faaliyet gösterdiklerini anlatan Şaban Andaç, 90 kişilik ekipleriyle üretimin yüzde 80’ini ihraç ettiklerini bildirdi. Ağırlıklı olarak Ortadoğu pazarına ihracat yaptıklarını söyleyen Andaç, “Ancak bu pazardaki siyasi istikrarsızlık, petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ihracat hacmimizin düşmesine neden oldu. Ortadoğu pazarında yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen 2016 yılında 4 milyon dolar ciro ile ülke ekonomisine katkı sağladık. Ayrıca Afrika ve Avrupa pazarlarına yatırım yaparak pazar payımızı genişletmeyi hedefl iyoruz. Bunun için ülkelerin standartlarına uygun üretimler yaparak, bu pazarlarda yer almayı planlıyoruz. Bizim hedefimiz hacimde büyük, ciroda küçük ürünler yerine tasarımları uluslararası standartlara uygun, katma değeri yüksek ürünleri üretmek olmalı ” dedi.

Ürün çeşitliliği ve tasarım alanında da çalışmalar yaptıklarını belirten Şaban Andaç, “Ar-Ge mobilya sektörü için oldukça önemli. Sürekli gelişen bir alandayız. Dolayısıyla teknolojiyi ve sektördeki yenilikleri takip ederek, müşteri memnuniyetini sağlayabiliriz. Biz de modern çizgide günümüz gereksinimlerini karşılayan tasarımları müşterilerimize sunmanın gayreti içindeyiz” diye konuştu.

Sektörün sorunlarına da değinen Şaban Andaç, kalifiye elaman bulma konusunda sıkıntı yaşadıklarını belirtti. Ayrıca mobilya üretiminde kullanılan hammaddelerin bir çoğunun ithal ürün olması sebebi ile bazı pazarlarda rekabet edemediklerini de belirten Andaç, “Maliyetlerin azalması için devlet desteğine ihtiyaç duyuyoruz” ifadelerini kullandı.