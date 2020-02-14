ANSİAD Başkanı Akıncı, Konyaaltı Sahili Projesindeki rakamlara şaşırdı

14 Şubat 2020

ANSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Akın Akıncı 2020 yılı 3’üncü olağan üye toplantısında yaptığı konuşmada, 2019’un son toplantısında 2020 yılı için ülke, aileleri ve kendileri adına iyi dileklerle ayrıldıklarını anımsattı. 2020 yılı iyi dileklerinin halen devam ettiğini ifade eden Akıncı, ''Ancak son iki haftada İdlib’de 13 evladımızı şehit verdik, Van’da yaşanan çığ felaketinde 41 vatandaşımızı kaybettik, Elazığ’da yaşanan deprem felaketinde 41 vatandaş hayatını kaybetti, uçak düştü 3 kişi hayatını kaybetti yüzlerce vatandaş yaralı. Bunların hiç biri kader değil, ihmal'' dedi.

'Kadercilik' anlayışının birçok gerçeğin görülmesini engellediğini ifade eden Akıncı, şöyle devam etti.

''Çığ düştü kader, deprem oldu kader deniliyor. Bunlar birer doğal afet ama orada ölmek kader olamaz. Suriye’ye gidiyorsunuz bir savaş yok, çarpışma yok bu çocuklar neden ölüyor? Bunların iyi bir yönetim anlayışıyla kısa, orta ve uzun vadeli stratejilerle çözülebileceğine inanıyorum. Bunların hiç biri kader değil, ihmal.''

-Açıklanan rakamlar gerçekten akla hayale sığmayacak rakamlar

1999 Marmara depremini anımsatan Akın Akıncı, 16 yıl önce yaşanan ve binlerce insanın hayatına mal olan bir deprem gerçeği olduğunu, ancak ama o dönemden bu güne gelinen noktada iyi dilek ve temennilerin ötesine geçilmediğini kaydetti. Akın Akıncı, şöyle devam etti.

'' Antalya dahil olmak üzere hiçbir kentimizin deprem master planı yok. Neden yok? Çünkü bu planlar seçim zamanı vatandaşa götürüp oy isteyeceğiniz argümanlar değil, bu yüzden kimse buna yanaşmıyor. Konyaaltı Sahil Antalya Yaşam Parkı’nın işletme ihalesinin iptali ve sonrasında yaşanan gelişmeleri hepimiz yakında takip ediyoruz. Mevcut yönetim burada yapılan usulsüz harcamalarla ilgili çok ciddi iddialarda bulunuyor. Açıklanan rakamlar gerçekten akla hayale sığmayacak rakamlar. Bu harcananlar bizim direkt ödediğimiz vergiler arkadaşlar. Paranın en iyi tarif edilebileceği yer burası, nasıl güçlüklerle kazanılıyor hepimiz çok iyi biliyoruz.''

-Hesap vermeli

ANSİAD’ın siyaset üstü bir kurum olduğunu vurgulayan Akıncı, ''A parti, B parti ile bizim hiçbir işimiz yok. Burada harcanan milyarlarca TL’lik rakamlar Sayıştay raporları tarafından doğrulanan rakamlarsa buna bir son verilmeli. Altında kimin imzası varsa bunun müsebbibi kimse hesabını vermek zorunda. Yapanın, yapanların yanına kar kalmasın, mevcut yönetim bu konuyu siyaseten kullanıyorsa da seçim zamanı gereken cevap demokratik yollarla verilir'' dedi.