ANSİAD'dan ekonomik krize karşı 7 maddelik öneri

12 Mart 2020

FİKRİ CİNOKUR

ANSİAD Başkanı Akın Akıncı üye iş insanlarının katıldığı toplantıda, dünyayı etkileyen korana virüsü, Türkiye-Rusya ilişkileri ve Suriye'deki gelişmelerin ekonomik yansımalarını anlattı.

Korana virüsünün 2020 yılına damga vuracağını belirten Akıncı, bu konuda iyimser ve olumsuz senaryolara dikkat çekti. Çin başta olmak üzere borçlanma düzeyinin yüksek olduğu ülkelerde ekonomide yavaşlama ötesinde, küresel mali istikrarı da bozabilecek potansiyele sahip olduğuna dikkat çeken Akıncı, şöyle devam etti.

''Bu durumda küresel ekonominin resesyona girmesi ve yılın ikinci yarısında da birçok sektörün olumsuz etkilenmesi mümkündür. Çin dünyanın önemli bir tedarik merkezidir. Virüsün İtalya'ya benzer biçimde Almanya ve ABD'de yayılması halinde küresel resesyon kaçınılmaz hale gelecektir.''

Korona virüsünün Türkiye'de de yayılması halinde ülke ekonomisi için risk oluşturacağını vurgulayan Akıncı, şunları kaydetti.

'' Korona virüs sorununun büyümesi ihracatı, üretimi ve turizmi olumsuz etkileme potansiyeline sahiptir. Şubat ayında Almanya gibi pazarlarda yaz aylarına dönük rezervasyonlarda sert düşüşler başlamıştır. Virüsün etkilerinin uzaması yaz aylarına dönük talebi de etkileyecektir. Korona virüs ve Suriye sorunu yapısal sorunlara ek olarak ekonomiyi zayıflatan faktörlerdir. Turizm sektörü için bir risk planının çıkarılması şart.''

İdlib'de Rusya, İran ve Suriye güçleriyle çatışma haline gelinmesinin, mülteci konusuyla birlikte Türkiye açısından daha büyük bir soruna dönüştüğünü anlatan Akın Akıncı, şöyle konuştu.

''Çatışma süreci sona erse bile siyasi ilişkilerin zayıflaması durumunda 2015 yılındaki gibi olmasa bile turizm sektörü etkilenecektir. Suriye-İdlib ile birlikte diğer sorun Yunanistan sınırındaki mültecilerdir. Mülteci sorunu 2-3 ay daha devam ettiği takdirde başta turizm olmak üzere Avrupa ile ekonomik ilişkilerin zayıflayacağı açıktır.''

Ateşkesin bölgedeki huzurun ve güvenliğin tesis edilmesinin herkesimin temennisi olduğunu vurgulayan ANSİAD Başkanı Akın Akıncı ekonomik krizin yaşanmaması için 7 maddelik öneri paketi hazırladıklarını kaydetti. Akıncı'nın , önerileri şöyle.

''1-Korona virüsün yayılma riskine karşı özellikle kitlesel alanlarda önlemler artırılmalı.

2-Çin'den gelen girdilere bağımlı sektörler için alternatif tedarik imkanları planlanmalıdır.

3-Yerli girdi üretimini artırmaya, ihracat pazarlarını güçlendirmeye önem verilmelidir.

4-TL'ye güven artırıcı politika duruşu ve söylemi güçlendirilmeli, hammadde fiyatlarından gelecek enflasyonist etki dikkate alınmalıdır.

5-İdlib sorunu, komşu ülkelerle ilişkilerin bozulmasına neden olmaktan çıkarılmalı, Rusya, İran ve Suriye ile kalıcı bir çözüm için anlaşma sağlanmalıdır. Anlaşma Suriyeli mültecilerin haklarını ve geleceğini de garanti altına almalıdır.

6-Mülteci sorunuyla ilgili olarak Türkiye'nin mülteci yükü dünyaya ve özellikle Avrupa kamuoyuna daha iyi anlatılmalı, Yunanistan sınırında oluşacak can kayıplarından ülkemizin de sorumlu tutulacağı dikkate alınmalıdır.

7- Hukukun üstünlüğü, demokrasi, eğitimde bilimsel temele geçiş, yurtta ve dünyada barış ilkesine dönüş gibi adımlar Türkiye’deki riskleri düşürmenin ve dünyada Türkiye aleyhine oluşmuş bulunan risk algısını düzelmenin tek yoludur.''