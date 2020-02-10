ANSİAD'dan müzik ilk okulda başlar projesi

10 Şubat 2020

FİKRİ CİNOKUR

Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Antalya Filarmoni Derneği ile ANSİAD iş birliğiyle yaşama geçirilen ''Müzik İlk Okulda Başlar'' projesinde kurulan çocuk korosu da ilk konserini verdi.

Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen konser ve törene, Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, Antalya Filarmoni Derneği Başkanı Prof. Dr. Abdullah Uz, ANSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Akın Akıncı, ANSİAD Kurucu ve Şeref Üyesi Ercan Evren, ANSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve ANSİAD Çok Sesli Korosu Koordinatörü Sarper Dermut, ANSİAD Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Karakaya ile öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda misafir katıldı.

Törende, projeye verdikleri destekten dolayı Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan ve Antalya Filarmoni Derneği Başkanı Prof. Dr. Abdullah Uz tarafından, ANSİAD Başkanı Akın Akıncı, Sarper Dermut, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Hacıarifoğlu ve eşi Sibel Hacıarifoğlu, mimar Şevket Altındal adına ANSİAD Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Karakaya'ya özel hazırlanan heykelcikler verildi.