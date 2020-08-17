Antakya OSB sınırda barışa hazırlanıyor

17 Ağustos 2020

ERAY ŞEN

Antakya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Kabaali, Ortadoğu sorununun çözülmesi durumunda ortaya çıkabilecek yüksek potansiyeli dikkate alarak, 200 hektarlık OSB alanını 85 hektar daha büyütmeyi planladıklarını açıkladı. Savaşın olduğu bölgenin sınır ili Hatay’ın sanayi alanındaki son durumunu DÜNYA’ya değerlendiren Kabaali, Suriye krizi başlamadan önce 200 yatırımcının Antakya OSB’de sıra beklediğini kaydederek, “Bölgede barışın sağlanması halinde çok yüksek yatırım potansiyelinin harekete geçeceğine inanıyoruz ve hazırlıklarımızı buna göre yapıyoruz” dedi.

Pandemi döneminin etkilerinin temmuz ayından itibaren düzelme yoluna girdiğini, bu dönemde yatırımcılara yardımcı olmak için beş ay boyunca aidat ve hizmet bedeli almayarak, yaklaşık 1 milyon 150 bin liralık destek verdiklerini açıklayan Kabaali, “Zaten Suriye krizi ile 2012 yılından itibaren sıkıntıda olan işletmelerimiz, pandemi ile daha da sıkıntılı hale girdi. Kısmi olarak kapatan, üretimini düşüren, durduran işletmelerimiz oldu” diye konuştu. Pandemi öncesinde, şubat ayında başladıkları yeni idari binayı yıl sonuna kadar tamamlayacaklarını söyleyen Kabaali, “Her türlü sıkıntıya, krize rağmen, geleceği düşünerek hareket etmek zorundayız. Kesintisiz enerji için 20 yıllık trafo merkezimizi yeniledik; yeşil alanlarımızı 75 dönüm büyüttük. Genişleme çalışmalarımız devam ediyor. 200 hektar olan alanımızı 85 hektar daha büyümeyi planlıyoruz” dedi. OSB’de farklı sektörlerde 67 firma faaliyet gösterirken, 2018’den bugüne 14 tesisin çeşitli nedenlerle kapanması sonucu bu sayının 53’e indiğini ifade eden Kabaali “Olumlu gelişmeler de var. Antakya OSB olarak bu yıl ilk kez ikinci 500’e iki firma ile girdik. Şu ana kadar sadece bir firmaydı. Sayının artacağını umuyoruz” ifadesini kullandı. Kabaali, şunları kaydetti: “OSB’nin yaklaşık 100 tahsisi var ancak 54 fabrika aktif. Yüzde 50 dolulukla çalışıyoruz. En az yüzde 75’i görmemiz lazım. Toplam 2 bin 250 kişi olan istihdamı 4 bin ila 5 bine çıkarmalıyız. Bu potansiyel var. Ortadoğu ile ilgili sorun bugün çözülsün, burası hemen o noktaya gelir” diye konuştu.

“HADO ile turizm ve ticaret artacak”

Bölge ticaretinin gelişmesi adına, Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin Hatay Denizi Otobüsü (HADO) projesini çok önemsediğini vurgulayan Kabaali, şöyle konuştu: “Bu proje Hatay Havalimanı kadar değerli. İlk önce Karataş, Mersin, Kıbrıs ve Beyrut’a sefer planlanıyor. Ama bunun üzerine üç yer daha eklenebilir. Buradan Lazkiye, Kudüs ve Tel-Aviv’e de sefer yapılabilir. Şu ana kadar dile getirilmedi ama bu olmayacağı anlamına gelmez. Daha da ötesi Mısır’a, Ürdün Akabe’ye inersiniz. Suriye, Ürdün ve Mısır ile çok ciddi bir turizm ve ticaret sağlanabilir.”