Antalya 16 milyon turiste mektup gönderecek

27 Nisan 2020

FİKRİ CİNOKUR

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, koronavirüsle mücadele devam ederken Antalya turizmini canlandırmak için çalışmaların da devam ettiğini belirtti.

Sektör temsilcileriyle internet ortamında video konferans sistemiyle görüşen Vali Karaloğlu, 2019 yılında Antalya'ya gelen 16 milyon turiste mektup ve mesaj göndererek Antalya'ya davet edeceklerini bildirdi. Vali Karaloğlu, Antalya’nın dijital ortamda #SunAndMore sloganıyla tanıtılacağını kaydetti.

Koronavirüsle mücadelede Antalya’yı en az zararla bu süreçten çıkarmayı hedeflediklerini anlatan Karaloğlu şöyle konuştu.

''Bu süreçte Antalya’yı ayakta tutmak ve krizden sonra koşmak istiyoruz. Bunun içinde en dikkatli ve kontrollü şekilde ilimizde süreci yönetmeye çalışıyoruz. Tarım ve sanayi yönünden pek fazla sıkıntı yaşamasak da bu süreç turizm sektörümüze ciddi bir balta vurdu. Önümüzdeki birkaç hafta içerisinde dünya genelinde pandemiyle mücadelede önemli adımlar atılacağına inanıyoruz. Hiç yaşamadığımız farklı bir tecrübe yaşıyoruz ama mutlaka bunu da aşacağız.''

Bu süreçte destinasyondan destinasyona, havalimanından havalimanına açılımların olabileceğini ifade eden Karaloğlu, şöyle devam etti.

''Biz de Antalya’nın açılan ilk destinasyon, ilk havalimanı olmasını sağlamalıyız. Sertifikasyon noktasında da çalışma yapmamız gerekli. Bizim tesislerimizin hijyen sıkıntısı yok. Tesislerimizin nasıl davranacağıyla, bu süreçte herhangi bir hasta olsa dahi nasıl çözüm üreteceğiyle ilgili kuralları oturtursak, sertifikasyon yönünden de sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Diğer destinasyonlara, diğer ülkelere açılan ilk şehir olma şansımız var. Bu şansı, hep birlikte atacağımız adımlarla iyi değerlendirmeliyiz.''

AKTOB koordinesinde bütün otellerin eski müşterilerine virüs salgını sonrası yaşanacak süreçten sonra mektup ve mesaj göndereceğini ifade eden Karaloğlu, sözlerini şöyle tamamladı.

''Sosyal medyada #SunAndMore mottosuyla Antalya’yı tanıtan paylaşımlar yapılacak. Seyahat yasaklarının kalkmasıyla birlikte Pazar ülkelere ve tur ve operatörlerine ziyaretler gerçekleştirilerek Antalya’nın marka değeri ve turizm altyapısı anımsatılacak.Turizmde iç pazarı da canlandırmak için dijital tanıtımlar yapılacak, televizyon kanalları ve sosyal mecralarda tanıtım filmleri yayınlanacak.''