Antalya Büyükşehir Belediyesi çiftçilere 40 bin adet fide dağıttı

07 Mayıs 2020

FİKRİ CİNOKUR

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, koronavirs salgını döneminde ekonomik gücü zayıflayan çiftçilere her türlü desteği vereceklerini söyledi.

Gündoğmuş ilçesinde çiftçilere 4o bin adet fide dağıttıklarını ifade eden Böcek, ''Çiftçilerimizin yanındayız. Antalya Büyükşehir Belediyesi yerelden kalkınma hedefi kapsamında Fidebirlik işbirliğiyle çiftçilere fide dağıtımı yapıyor. Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz. Özellikle bu zor günlerde çiftçilere desteklerimiz devam edecek'' dedi.

Asıl kalkınmanın yerelden olması gerektiğine dikkat çeken Böcek, şunları kaydetti.

''Yerelden kalkınacağız. Biz birlikte güçlüyüz. Planlı, kurallı, kimlikli kent için geliyoruz dedik. Aynı zaman da tarımı da kurallı yapacağız. İnşallah bundan sonra köylülerimize yardımcı olmaya devam edeceğiz. Yerelden kalkınma modeli çok önemli. Antalyalı çiftçimizin yanında olacağız. İlçelerimizde muhtarlarımızın katkısıyla fide dağıtımını sürdüreceğiz.''

Ziraat Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Vural Şahin ve Fidebirlik Başkanı Rahmi Kandemir desteklerinden dolayı Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’i ziyaret etti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında Serik Çandır Hali’nde çiftçilere ücretsiz maske dağıttı.

Öte yandan Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Serik ilçesindeki Çandır Hali’nde üreticilere bin adet ücretsiz maske dağıtımı yaptı.