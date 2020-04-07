Antalya Büyükşehir, yardım paketi ürünlerini üreticilerden alacak

07 Nisan 2020

FİKRİ CİNOKUR

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, koronavirüs salgını nedeniyle mağdur olan ihtiyaç sahiplerine yardım etmek isteyen gönüllüler ile ekonomik açıdan zor günler geçiren üretici kooperatifleri yöneticilerini bir araya getirdi.

Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara yapılacak yardım paketlerindeki kuru gıdaların Korkuteli’deki kooperatiflerden, yaş sebze meyveler ise Kumluca’daki üreticilerden alınacağını belirten Böcek, şunları kaydetti.

''Belediyemizin aracılık ettiği bu sistem sayesinde hem ihtiyaç sahipleri gıdalarına kavuşacak hem de yerel üreticimizi desteklemiş olacak. Yardım gönüllüleri aracılığıyla Kumluca ve Korkuteli’deki üretici kooperatiflerinden temin edilen kuru gıda ve yaş meyve sebzeler Cam Piramit’te kurulan bağış kabul merkezinde toplanıyor.''

-Yerelden kalkınma

İhtiyaç sahiplerine nakit yardımı yapamayan yardım gönüllülerine alternatif sunduklarını ifade eden Muhittin Böcek, şöyle devam etti.

''Antalya Büyükşehir Belediyesi hem sıkıntılı günlerinde küçük üreticiye destek oldu. Hem de yardım yapmak isteyen gönüllülerin ayni yardımlarının yerine ulaşmasına aracı oldu. Yardım gönüllüleri tarafından temin edilen 35 TL değerindeki yaş sebze meyve ve 65 TL değerindeki kuru gıda malzemeleri ihtiyaç sahiplerine dağıtımı devam ediyor.Yerelden kalkınma önemli. Salgın sonrası Antalya’da ekonomik anlamda yaşanan durgunluğa bir nebze de olsa çare olabilmek istiyoruz. İşini kaybeden vatandaşlarımızın sayısı her geçen gün artarken, küçük üreticimizin de zor günler yaşamaması adına desteklenmesi gerektiğini düşündük. Yerelden kalkınmanın önemini her fırsatta dile getirdiğimiz gibi tarımı ve üreticiyi desteklemeye yönelik de pek çok çalışma yapıyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde aşacağımıza inandığım salgın süresince kurduğumuz bu sistem ile hem ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizi hem de üreticilerimizi destekliyor olmanın huzurunu yaşıyoruz. ''