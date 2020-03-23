Antalya ekonomik paketi yetersiz buldu

23 Mart 2020

FİKRİ CİNOKUR

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, Ekonomik İstikrar Kalkanı Programı’nın sektörlerin taleplerinin bir kısmına cevap verdiğini, ancak önlemlerin her gün değişen koşullar da dikkate alınarak güncellenmesi gerektiğini kaydetti. Çetin şunları kaydetti:

“ATSO olarak sektörlerimiz adına dile getirdiğimiz talepler, öncelikle çalışanlarımızın ve küçük işletmelerin korunmasına dönük önlemlere yöneliktir. Şu anda bizim için en önemlisi işletmelerimizin kapanmaması, çalışanlarımızın işsiz, işsiz kalan insanların aç kalmamasıdır. Sert üretim düşüşü, özellikle korona virüs sorunu devam ederse, bir süre sonra işten çıkarmalara yol açabilir. Bütün sektörlere dönük önlemler özellikle istihdamın korunması, yoğun işsizliğin önlenmesi için gereklidir'' dedi.

ATSO Başkanı Davut Çetin, önerilerini şöyle sıraladı.

''1-ATSO olarak kredi, vergi, SGK prim ödeme ertelemelerinin bütün sektörleri kapsaması gerektiğini belirtmiştik. Pakette 10 sektör belirlenmiş. Ancak korona virüsten doğrudan etkilenen birçok sektör ve sanayi sektörünün büyük kısmı kapsam dışı kalmıştır.

2- Programda kısa çalışma ödeneğinin kolaylaştırılmasından söz edilmiştir. Bu ödenek iş hacminin yüzde 30 daralması, 1 ay üretime ara verilmesi ve çalışanın son 3 yılda 600 gün prim ödemesi durumunda verilmektedir. Bu koşullar birçok sektör için uygun değildir. Bu dönemde SGK primi 2-3 ay gibi bir süre tamamen veya önemli ölçüde Devlet tarafından karşılanmalı.

3-İşyerlerinin yüzde 85’i kiracı konumundadır, dolayısıyla kira desteği sağlanması önemli bir konudur.

4- Çok önemli bir sorun çek ve senet alacak tahsilatındaki durmadır. Ödemelerin aksamaması için bu ödemelere de bir çözüm getirilmelidir.

5- Kamunun özel sektöre borçları ivedilikle ödenmelidir.

6- Gelecek aylarda havayolu taşıma şirketlerinin uçak filolarını koruması turizmin geleceği için zorunludur. Turizm sektörü için bu destek konaklama vergisinin ertelenmesinden daha önemli bir destektir. Havayolu taşımacılığında 3 ay süreyle KDV indiriminin bu ortamda bir yararı yoktur. THY’ye özel destek verileceği açıklanmıştır, bu desteğin diğer havayolu şirketlerine de sağlanması gerekir.

7- İhracat maliyetlerinin düşmesi ve sınır kapanmalarının olumsuz etkisinin azalması için uçak kargo teşvikleri de artırılmalıdır. Böyle bir destek hem tarım gibi sektörlerimizin ihracatına hem de tüm havayolu taşıma şirketlerine destek anlamına gelecektir.

8- İç talep, mal ve hizmetlerde KDV ve ÖTV yüklerinin düşürülmesiyle desteklenmeli. Konut kredisinde kredi oranının yüzde 90’a çıkarılması bu aşamada iç talepte yeterli canlanmayı sağlayamaz. KDV ve ÖTV indirimleri de yapılmalıdır.''

BAKSİFED

Batı Akdeniz Sanayici ve İş İnsanları Federasyonu (BAKSİFED) Başkanı Abdullah Erdoğan da koronavirüs nedeniyle alınan ekonomik tedbirleri olumlu bulduklarını belirtti. Erdoğan, şu görüşlere yer verdi.

''100 milyar TL lik destek özellikle reel sektör ve turizm gibi istihdam ve döviz kazandıran sektörlere aktarılmalıdır. Özellikle kapatılması zorunlu hale gelen işletmelerde çalışanların işten çıkarılmaması, istihdamın azalmaması için çalıştırılan işçilerin maaşının yarısı ve SGK primleri en az 3 ay süreyle devlet tarafından karşılanması gerekir. Yaşlı ve dezavantajlı gruplara özen gösterilmeli. Hem hastalığın bulaşmaması hem de ekonomik alanda mağdur olmamaları sağlanmalıdır. İşlerinin olumsuz etkilendiğini bildiren esnaf ve sanatkarların Halkbank borçları ertelenirken diğer devlet bankalarının da buna dahil edilmesi gerekmektedir. ''

-ANSİAD Başkanı Akıncı

Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Akın Akıncı, ekonomik paketi olumlu bulduklarını, ancak bazı sektörlerin ve halkın taleplerine yeterli olmadığını bildirdi. Akıncı ''100 milyar TL’lik önlem paketinin diğer ülkelerin almış olduğu önlemler düşünüldüğünde çok az bir miktar'' dedi. Akıncı, şöyle devam etti.

''Dip noktayı görmedik. Bu yüzden de kredi faizlerinin bir kısmının silinip bir kısmının daha uzun vadeye daha düşük faizden yayılması gerekirdi. Bu nakit akışını düzeltmek ya da kredi borcu ötelemekle halledilecek bir konu değil. Krediye erişimi kısıtlı olan ya da kredi kullanmayan birçok işletme bu destek paketinde arka planda kaldı. Kredi borcu olmayan özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerimize iki aylık karlarına denk gelecek oranda faizsiz kredi kullandırılmalı.''

Destek paketinde 2 milyar TL’nin ihtiyaç sahiplerine ayrılmasının sosyal devletle bağdaşmadığını ifade eden Akıncı, ''Üstelik bu ailelerin hangi kriterlere göre seçileceği de net değil. Yardım sahiplerinin belirlenmesi konusunda şeffaflık problem olacak gibi duruyor. Vatandaş için sağlanacağı söylenen sosyal amaçlı kredi paketinin içeriği net değil'' dedi.

Başkan Akıncı, şu önerilerde bulundu.

''Bu destek paketinden halkın farklı kesimlerinin eşit şekilde faydalanmadığı gözüküyor. Ekonomik destek paketinde vatandaşa doğrudan bir maddi transfer olması gerekirdi. Hane halkı transferlerindeki cüzi artışlar çok yetersiz. Harcama garantili hane halkı desteği düşünülebilirdi.''

Tüketici kredisi anapara ve faiz ödemelerinin de ertelenmesi gerektiğini vurgulayan Akıncı, “Ücretsiz izne çıkarılan, yevmiye ile çalışan, maaşı yaptığı satışa bağlı olan birçok vatandaş var. Tüketici kredisi kullanmayan vatandaşların da en azından elektrik, doğal gaz ya da su ödemeleri ertelenebilirdi. Öğrenciler ya da çiftçiler de bu destek paketinde düşünülebilirdi. Tüm sektörler etkilenecek. Salgın krizinde açıklanan ekonomik destek paketi oldukça sınırlı ve yetersiz. Halk olarak evde kalmaya çağırıldığımız bir dönemde bu ekonomik krizden etkilenmeyecek hiçbir sektör yoktur'' dedi.

MATSO:

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Ahmet Boztaş, destek paketinin Manavgat iş dünyası ve çalışanlarının taleplerini karşılamadığı, turizm sektörünün tek başına ele alınması gerektiğini belirtti. Boztaş, ''Bu bağlamda seyahat kısıtlamaları ile bitme noktasına gelen Turizm sektöründe yer alan başta Turizm emekçileri, seyahat acenteleri, Turizm esnafı, uçak firmaları, Turizme dayalı imalat ve ticaret yapan tedarikçi firmalarımızın sorunlarını ve çözüm önerilerini ilgili mercilere iletmeye devam edeceğiz'' diye konuştu.