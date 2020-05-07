-Antalya fuarlarının önü açık

07 Mayıs 2020

FİKRİ CİNOKUR

Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım A.Ş (ANFAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, dünyayı kasıp kavuran korona virüs salgınının 200 binden fazla insanın hayatına ve ekonominin trilyonlarca dolar zarara mal olduğunu söyledi. Bıdı, ''Turizmin başı çektiği zarar eden ve sıkıntıya düşen sektörlerden, fuar sektörü de büyük zarar gördü. Dünya genelinde yüzlerce fuarın iptaliyle 15 milyar dolarlık ticaret hacmine sahip sektörümüzü tamamıyla durdurmuştur'' dedi.

ANFAŞ olarak bu dönemde birçok fuarın iptal olmasına rağmen, işletme ve yatırım çalışmalarını hız kesmeden 2020 hedeflerine ulaşmak için çalışmalarına devam ettiklerini ifade eden Bıdı,''Diğer yandan süreç sonrası doğacak fırsatları takip ediyor ve adımlarımızı en doğru ve verimli şekilde atmaya özen gösteriyoruz'' diye konuştu.

-Antalya fuarları 50 milyon Euro ticaret hacmine sahip

Koronavirüs salgını nedeniyle iptal edilen bazı fuarların açılış takvimlerinin belirlendiğini anlatan Ali Bıdı, 50 milyon Euroluk ticaret hacmine sahip Antalya fuarlarının önünün açık olduğunu söyledi.

Alman ve Fransız ortaklı şirket tarafından işletilen Uluslararası Antalya havalimanına 50 milyon Euroluk yatırım ile yeni bir pist yapılacağını ifade eden Bıdı, şöyle devam etti.

''Uluslararası Antalya Havalimanı yeni yatırımlarla daha fazla yolcu ve turist artışına yol açacak. Antalya Havalimanı İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanından sonra Türkiye'nin en büyük üçüncü havalimanı olacak. Bu nedenle Antalya Fuarlarının önü çok açık. Türkiye'nin en büyük Fuar şirketleri de Antalya'yı tercih ederek fuarlarını Antalya'ya kaydırabilir.''

Bazı firmaların Sanal Fuarcılık yapmaya çalıştığını anımsatan Ali Bıdı, şöyle konuştu.

''Dünyada sanal fuarcılık başarılı olamaz diye düşünüyorum. Çünkü fuara katılanlar hem yeni teknolojileri yerinde görüyor hem de alıcı ve satıcılarla yüz yüze görüşebilip birbirlerini daha iyi tanıma olanağı, işyerlerini ziyaret edebilme şansı yakalayabiliyor. Aynı zamanda da tatil yapıyor, kenti geziyor.''

-Yeni Fuar Takvimi

ANFAŞ'ta düzenlenecek olan , 32.HotelEquipment Fuarı 12-15 Ocak 2021 tarihlerinde 450 katılımcı, yurt içinde 81 il ve yurt dışında da 45'in üzerinde ülkeden 45 binden fazla profesyonel ziyaretçiyi bir araya getirecek.

Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. (TÜYAP) tarafından düzenlenecek olan 3. Boat Antalya Ve Karavantalya Fuarları 04-08 Kasım 2020 gerçekleştirilecek.