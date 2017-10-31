Antalya, fuarlarıyla kış sezonunda 1,5 milyon turist hedefliyor

31 Ekim 2017

ZEHRA ORUÇ

BURSA - Antalya Fuarcılık (ANFAŞ), 28 yıldır gerçekleştirdiği FoodProduct (Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı) ile 24 yıldır düzenlediği Hotel Equipment (Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları İhtisas Fuarı) organizasyonlarını birleştirerek, sektör dinamiklerini 17-20 Ocak 2018'de Antalya Expo Center'da ağırlayacak. Bu fuarlarla kış sezonunda 1,5 milyonun üzerinde yerli ve yabancı katılımcı hedefleniyor.

Fuar katılımcılarını artırmayı amaçlayan ANFAŞ, Ankara, İzmir, Kayseri ve Kocaeli'den başlattıkları il ziyaretlerini Bursa ile sürdürdü. Gıda ve hotel ekipmanları sektörlerinde faaliyet gösteren firmaları fuara katılımcı olmaya davet eden ANFAŞ Genel Müdürü Murat Özer, 2018'de düzenlenecek sektörel fuara Bursa'dan iki katı katılım beklediklerini söyledi. Gıda ve otel ekipmanları etkinliklerinin bir araya getirilmesiyle fuar markası olacak bir organizasyonun yolunu açtıklarını belirten Murat Özer, fuarcılığın kent ekonomisine olan katkısına da değindi. Özer, yaz sezonunun bitmesiyle Antalya'da başlayan turizmi çeşitlendirme çalışmalarında ANFAŞ olarak fuar turizmini başlattıklarını ifade ederek, "Yaz turizminin sona ermesiyle kent ekonomisindeki canlılığı 4 mevsim dinamik tutmak için yeni projelere imza atıyoruz. Fuar sektöründe yapılan harcamanın yüzde 15'i fuar alanında kalırken, yüzde 85'i şehre kalıyor. Bu yıl gerçekleştireceğimiz 9'u kendi organizasyonumuz olmak üzere 27 fuar ile ölü sezon dediğimiz kış sezonunda 1,5 milyon fuar ziyaretçi hedefliyoruz" dedi.

Fuarcılıkta Antalya'nın hava yolu ulaşım kolaylığı ve 600 bin konaklama avantajını daha fazla değerlendirmek istediklerini söyleyen Özer, "60 bin metrekarelik kapalı alanlı fuar merkezimizde, gıda ve hotel ekipmanları fuarlarımızı birleştirerek, birbirinden sinerji sağlamasını amaçladık. 2017 FoodProd katılımcılarının yüzde 35'i, Hotel Equipment'ın da yüzde 50'si bu fuarda yeniden yer alıyor. 2017 Ocak-Şubat aylarında düzenlenen bu fuarların 17 olan ziyaretçi ülke sayısını bu yıl 25'e çıkardık. Gıda alanında ihracata öncelik veriyoruz" diye konuştu. Konuşmasında sağlıklı yaşamın öneminden bahseden ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı da, ANFAŞ olarak hayata geçirilen organizasyonlarla Antalya'yı kalkındırmayı hedeflediklerini söyledi. ANFAŞ, 29. FoodProduct ve 25. Hotel Equipment Fuarlarının tanıtımlarını 24 ilde gerçekleştirecek.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ödünç, Bursa Ticaret Borsası Genel Sekreteri Fehmi Yıldız, Türkiye Aşçılar Federasyonu Genel Sekreteri Hüseyin Yılmaz ve Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı Celal Toprak da toplantıda hazır bulundu.