07 Şubat 2020

FİKRİ CİNOKUR

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, düzenlediği basın toplantısında, Alkoç'lar tarafından işletilen ve belediyenin zarara uğratıldığı gerekçesiyle belediye tarafından tek taraflı iptal edilen Konyaaltı Sahili İşletme Projesinde yapılan bazı harcamalar hakkında bilgi verdi.

Yapılan incelemeler sonucu Sayıştay 2018 denetim sonuç raporu, İçişleri Bakanlığı özel teftiş raporu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Daire Başkanlığı tespitleri, Antalya Büyükşehir Belediyesi iç denetim birimi ve ilgili daire başkanlıkları raporlarına dayanarak 20 Ocak 2020 de ''ranta dur'' dediklerini anımsatan Böcek, şunları kaydetti.

''2 defa 129 milyon bedelle Yap-İşlet-Devret modeliyle ihaleye çıkılan ve daha sonra belediye tarafından 254 milyon liraya tamamlanan Konyaaltı Sahil Projesinden elde edilen kira geliri, bırakın yapılan 254 milyon yatırımı karşılamayı, işletme giderinin bile altında kalarak 2 yılda 15 milyon 19 bin lira zarara yol açmıştır. Sizlere vereceğimiz birkaç örnekle paralarımızın nerelere harcandığını göstermek isterim. Bu paralar nerelere gitmiştir, tüyü bitmemiş yetimin hakkı kimlere verilmiştir.''

Antalya'da belediyeler tarafından yap-işlet-devret modeli (YİD) ile yapılan birçok örnek olduğunu ifade eden Başkan Böcek, ''Örneğin Atatürk Parkı, Beach Park, Konyaaltı Sahil Projesi, Lara Beach Park gibi… Ayrıca bu örneklerdeki yap işlet devret modeli 10 yıl ile sınırlanmış iken, burada Konyaaltı Sahil Projesine 1 kuruş yatırımı olmayan Alkoç'lara neden sadece işletme işi ihalesi 28 yıllığına verilmiştir'' dedi.

Daha önce YİD ile çıkılan ihalelerde aranmayan şartların sadece işletme ihalesinde arandığını ve kamu yararı gözetilmediğini, rekabet koşullarının oluşturulmadığına dikkat çeken Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, şöyle devam etti.

''Kısacası Antalya halkının geleceği ipotek altına alınmıştır, bizim bunu kabul etmemiz mümkün değildir. Burada karşı çıkanların telaşlarını çok iyi anlıyorum. Ayrıca yürütmeyi durdurma, nihai bir karar değildir. Belediyemizin bilgi ve belgeleri henüz mahkemeye sunulmamıştır. Cevabımız sonucunda alınacak kararda yüce Türk adaletine güvenimiz tamdır.''

Böcek, Konyaaltı Sahil Yaşam Parkı Düzenleme işinde sınır elemanı alımı (Duba) için 2018'de birim fiyatı 1.050.20 TL'den 1751 adet dubaya 1.838.900.20 TL ödendiğini, oysa 2020'de bunun güncel fiyatının sadece 53.10 TL olduğunu söyledi.

2018'de birim fiyatı 80.240 TL'den 4 adet arı figürlü bitki heykeli için 320 bin 960 TL ödendiğini, 2020 güncel fiyatının ise 9.440 TL olduğunu kaydeden Muhittin Böcek, 2018'de birim fiyatı 12.272 TL'den toplam 23 adet ahşap bank alımına 282 bin 256 TL ödendiğini, bunun 2020 güncel piyasa birim fiyatının ise 1.534 TL olduğunu açıkladı.