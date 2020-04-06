Antalya ihracatı moral veriyor

06 Nisan 2020

FİKRİ CİNOKUR

Batı Akdeniz İhracatçı Birliği'nden yapılan açıklamada, Antalya ağırlıklı olmak üzere Burdur ve Isparta'dan yılın 3 aylık döneminde gerçekleştirilen ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,50 oranında artarak 458 milyon 386 bin 64 dolara ulaştı. Sadece mart ayında yapılan ihracat ise yüzde 3,88 artış ile 151 milyon 277 bin 191 dolar oldu.

Yılın 3 aylık döneminde bölgeden yapılan ihracatta ilk sırada yaş meyve sebze ve maden ve metaller sektörü yer aldı.

Yaş meyve sebze ihracatı 3 aylık dönemde yüzde 23,95 artarak 153 milyon 475 bin 775 dolara ulaştı. Maden ve metaller sektörü ihracatı ise COVID-19 virüsünün etkisiyle yüzde 12,25 düşüşle 86 milyon 825 bin 768 dolar olarak gerçekleşti. Mermer ihracatının en büyük pazarı Çin'deki koronavirüs salgını nedeniyle durmuştu. Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri sektörü ihracatı bu dönemde yüzde 13,85 artış göstererek 41 milyon 456 bin 167 dolara ulaştı.

Batı Akdeniz bölgesinden yılık 3 aylık döneminde en fazla ihracat 39 milyon 825 bin 495 dolar ile Rusya Federasyonu'na gerçekleştirildi. Ukrayna'ya yapılan ihracat yüzde 59,31, Almanya'ya gerçekleşen ihracat yüzde 15,49 ve Kazakistan'a gerçekleştirilen ihracat da yüzde 414,72 arttı.

Bu yılın ilk 3 ayında Türkiye geneli ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,48 düşüş olurken Batı Akdeniz bölgesi ihracat ise mevcut durumunu koruyarak yüzde 0,50 oranında artırdı.

Mart ayı Türkiye genel İhracatında, geçen yılın mart ayına göre yüzde 17,04 düşüş yaşanırken Batı Akdeniz ihracatı ise yüzde 3,88 arttı.

İhracatçılar, koronovirüs salgını nedeniyle dünya ekonomisinin adeta durma noktasına geldiğini, insanların evlerine çekildiğini, sınır kapılarında giriş çıkışların durdurulduğunu anımsatarak, ''Dünyayı etkileyen koronavirüs salgınına rağmen bölgemizden mart ayında yapılan ihracat, hem bize hem de üreticilere ve ülke ekonomisine de moral veriyor'' dediler.