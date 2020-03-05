Antalya Limanında toplu iş sözleşme görüşmelerinde mutlu son

05 Mart 2020

FİKRİ CİNOKUR

Türkiye Liman, Deniz, Tersane ve Depo İşçileri Sendikası (Liman-İş) ile Port Akdeniz Liman İşletmeciliği A.Ş arasında 2020 Ocak ayında başlayan 7. Dönem Toplu İş Sözleşme görüşmeleri işçi ve işveren taraflarının iyi niyetli yaklaşımı ile anlaşmayla sonuçlandı.

Liman-İş Sendikası Genel Başkanı Önder Avcı, Antalya Limanı'nda 150 işçiyi kapsayan toplu sözleşme ile işçi ücretlerine sınıflarına göre 1. yıl yüzde 20-40 arasında artış sağlandığını bildirdi. Başkan Önder Avcı, şunları kaydetti.

''İşçi ücretlerine 1'nci yıl ortalama yüzde 30 artış sağlandı. 2'nci yıl enflasyon + 2 puan refah payı, 3. yıl ise enflasyon artı artış yapıldı. Ayrıca işveren gelirinin yüzde 2'si oranında refah payı (Havuz) artışı gerçekleşti.''

Antalya Limanı'nda çalışan sendikalı işçilerin sosyal haklarına ise ortalama yüzde 45 artış sağlandı. Gece vardiya zammı da yüzde 22 arttı.

Daha önceki sözleşmede sadece 2 öğrenci ile sınırlı olan Eğitim teşvik zammında yüzde 30 artış olurken, öğrenci sınırlaması da kaldırıldı.

Ücretlerde doğacak vergi kaybını önlemek için işveren çalışanlara 3 bin lira ödeme yapacak. Diğer sosyal haklarda da yüzde 25 artış sağlandı.

Toplu sözleşmede yer alan yeni maddede ise yangın, sel ve diğer doğal afetlerde zarar gören işçilere 5'er bin lira maddi yardım yapılacak. İşçilerin sendika aidat ücretlerini de işveren ödeyecek.

Çalışanların toplu iş sözleşme farkları ise Nisan ayı başında hesaplarına yatırılacak.