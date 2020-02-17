-Antalya OSB, 8,5 milyar lira tasarruf sağlayacak

17 Şubat 2020

Antalya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar yaptığı açıklamada, Antalya OSB'nin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğü’nün Birleşmiş Milletler Kalkınma Fonu işbirliğinde yürüttüğü TEVMOT projesinin uygulanacağı pilot bölge olduğunu bildirdi.

Bahar, proje ile sanayide kullanılmakta olan 3 milyon 783 bin 694 adet 7,5 kW ve üzeri AC elektrik motorunun, enerji verimli motorlarla değiştirilerek, yılda 34 milyar kWh elektrik tasarruf edilerek ülke ekonomisine 8 buçuk milyar TL katkı sağlayacak bir dönüşüm başlatılması hedeflendiğini kaydetti.

Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, üretimde tam bağımsız bir Türkiye idealini uzun süredir dile getirdiklerini belirterek, şöyle devam etti.

''Enerji, üretimdeki en büyük girdi maliyetlerinden biri oluşturmaktadır. TEVMOT projesi hem enerji maliyetlerinin düşürülmesi hem de ülke ekonomisinde sağlanacak tasarruf açısından çok değerli ve önemlidir. Enerjide dışa bağımlılığımızı azaltmak hatta yok etmek bizlerin de öncelikleri arasındadır. Çatılara Özgürlük Projemiz ile TEVMOT projesi aynı düşüncenin, aynı vatan sevdasının tezahürüdür.''

Antalya OSB'deki sanayicilerinin projeye entegre edilmesi için bilgilendirme semineri gerçekleştirildi. Antalya OSB ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğü ortaklığında düzenlenen seminerde, KOBİ’lere proje kapsamında verilecek destekler, başvuru süreci ve uygulamalar anlatıldı.

Seminere Elektrik Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Şaban Tat, Antalya Organize Sanayi İş İnsanları Derneği Başkanı Ahmet Kasapoğlu, Genç Organize Sanayi Derneği Başkanı Elçin Ekici Öztürk, Antalya OSB Bölge Müdürü İlhan Metin ile Bakanlık yetkilileri ve uzmanları katıldı.