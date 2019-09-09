Antalya OSB iş birliğini artırmak için BAİB'i ziyaret etti

09 Eylül 2019

DÜNYA/ANTALYA

Antalya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü bünyesinde kurulan Dış Ticaret İstihbarat Merkezi'nin çalışmaları hakkında bilgi paylaşımında bulunmak ve kurumlar arası iş birliğini artırmak için BAİB Yönetim Kurulu Başkanı Hakkı Bahar'a ziyarette bulundu.

Bölgenin ihracat kapasitesini artırmak için sürdürdükleri çalışmalardan dolayı başkan Hakkı Bahar nezdinde tüm BAİB çalışanlarına teşekkür eden Ali Bahar, "Ülkemiz ekonomisinin daha güçlü bir yapıya kavuşması için sürdürülebilir ihracatı destekleyici projelere daha fazla önem verilmesi gereken bir dönem içerisindeyiz. Antalya'mızın ve ülkemizin ihracat gelirlerinin artmasına vesile olacak her türlü projeye destek vermeye hazırız. Bu kapsamda temsil ettiğimiz kurumların iş birliğini artırarak sürdürmesinin Antalya'mız ve ülkemize yeni katma değerler sağlayacağını düşünüyoruz" dedi.

Merkez hakkında bilgiler verdi

Antalya OSB Dış Ticaret İstihbarat Merkezi'nin sürdüreceği çalışmalar hakkında bilgi veren Ali Bahar, "Merkezimiz katılımcılarımızın ihracat faaliyetlerini artırmak ve sürdürülebilir ihracat yapısına kavuşmalarına yardımcı olma prensibi ile kuruldu. Hedef pazar ve müşteri tespiti, istatiksel verilerin yorumlanması, rakip analizi, tedarikçi araştırması, uluslararası kurum ve kuruluş ihaleleri konularında kapsamlı araştırmalar yapıp sanayicilerimize yol haritası sunacağız. Danışmanlık hizmeti talep eden firmalarımıza, dünya üzerindeki ticaret hareketleri incelenip rekabetçi olunabilecek ülkeler ve bu ülkelerdeki potansiyel müşteriler kapsamlı bir rapor ile sunulacaktır. Uzmanlarımız operasyonel süreç boyunca firmalarımıza desteğini sürdürecektir" şeklinde konuştu.

BAİB'ten OSB'ye destek sözü

BAİB Yönetim Kurulu Başkanı Hakkı Bahar, BAİB olarak yapılan çalışmalar, ticaret heyeti organizasyonları, BAİB'in yürütmekte olduğu URGE projeleri ve diğer çalışmalar ile ihracatçılarla hızlı bir şekilde iletişim kurmak ve ihracat potansiyeli olan yeni girişimcilere destek olmak için oluşturulan "BAİB Alo İhracat Destek Hattı" ve BAİB web sitesi üzerindeki tüm online işlemlerin eş zamanlı olarak gerçekleştirilebildiği BAİB mobil uygulaması ile ilgili bilgiler verdi. Hakkı Bahar, firmaların kapasitelerinin ve ihracatlarının artırılması için her türlü desteğe ve dayanışmaya hazır olduklarını dile getirdi.