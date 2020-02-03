Antalya OSB Teknokenti 2021'de açılacak

03 Şubat 2020

Antalya Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar beraberinde Antalya OSB Teknopark Yönetim Kurulu Üyesi ve Uygulamalı Bilimler Fakültesi Pazarlama Bölüm Başkanı Doç. Dr. Olgun Kitapçı, OSB Teknopark Genel Müdür Vekili Aylin Tümay, OSB Ar-Ge İnovasyon Proje Pazarı Etkinliği Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Numan Hoda ve Yürütme Kurulu Üyesi Sima Sapan ile birlikte Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Mustafa Ünal'ı ziyaret etti.

Antalya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, OSB Teknopark kurucu ortaklarından Akdeniz Üniversitesi ile sağlanan işbirliğinin yeni projeler ile daha ileri bir seviyeye taşınacağını söyledi.

Antalya OSB Teknoparkının altyapı inşaatının tamamlandığını belirten Bahar, şunları kaydetti.

''OSB Teknopark'ı 2021 yılında hizmete açacağız. Aynı dönemde Akdeniz Melek Yatırım Forumuna ev sahipliği yaparak 21 ülkenin yatırımcılarını ilk kez Antalya’da konuk edeceğiz. Start-upları yatırımcılar ile en kısa sürede buluşturup üretilen katma değerin artmasını istiyoruz. Ayrıca yine Nisan ayında Ar-Ge ve İnovasyon Proje Pazarı Etkinliğimizin ikincisini düzenleyeceğiz. Katma değer yaratan projeleri ödüllendirip girişimciler ile buluşturacağız. Projelerimizi, Akdeniz Üniversitesi’nin bilgi ve deneyiminin sağlayacağı güç ile hayata geçirmek istiyoruz.''

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Mustafa Ünal da üniversitenin tüm olanakları ile e Antalya OSB’nin ve iş dünyasının yanında olduğunu kaydetti. Antalya OSB Teknopark’ın sektöre ve kente yeni bir soluk getireceğini anlatan Ünal, şöyle devam etti.

''Üniversitemizin bilgi ve deneyimi ile Antalya OSB de proje geliştirme ve uygulama yetkinliği ile birleşmesinden yüksek verim elde edilecek. Antalya OSB’nin vizyonuna ve sürdürdüğü çalışmalara katkı sağlamaya, üretilen toplam faydayı artırmak adına tüm imkânlarımız ile sanayicilerin ve sektörün yanında olmaya devam edeceğiz. Üniversitemizin ürettiği bilgi ve teknolojinin sanayide kullanılarak bölgesel ve ulusal kalkınmaya olumlu katkılar sağlayacağına inanıyor, en kısa zamanda ortak projelerin hayata geçirilmesini ümit ediyorum.''