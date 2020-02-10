Antalya OSB’de Uganda yatırım olanakları tanıtıldı

10 Şubat 2020

FİKRİ CİNOKUR

Antalya OSB tarafından önümüzdeki mart ayında yatırım olanaklarını yerinde görmek amacıyla Uganda'ya ticaret heyeti programı düzenledi. OSB Yönetimi ticaret heyetinde yer almayan firmalar içinde bölge müdürlüğünde Uganda Ülke Tanıtım Günü Etkinliği gerçekleştirdi.

Etkinliğe, Antalya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, Uganda Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Stephen Mubiru, Antalya Organize Sanayici İş İnsanları Derneği Başkanı Ahmet Kasapoğlu, Bölge Müdürü İlhan Metin, Uganda Fahri Konsolosu Emek Eker ile bölge sanayicileri katıldı.

Ugandalı bakanlık yetkilileri ülkelerindeki yatırım olanakları hakkında sunum yaparak iş insanlarının sorularını yanıtladı.

Antalya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar konuşmasında, Uganda Büyükelçisi Mubiru’yu üçüncü kez Antalya OSB’de konuk ettiklerini anımsattı. Önümüzdeki Mart ayında 25 kişilik bir heyet ile Uganda’yı ziyaret edeceklerini belirten Bahar, 6 gün sürecek programdan iki ülkenin de yüksek verim elde edeceğine inandıklarını söyledi.

Ziyaretin Antalya-Uganda arasında bir dostluk köprüsü inşa edeceğine de dikkat çeken Bahar, şunları kaydetti.

''Sayın Büyükelçi Mubiru’nun da katkılarıyla oldukça kapsamlı bir program hazırladık. Uganda Dışişleri Bakanı, Ticaret Bakanı, Yatırım Bakanı ve Tarım Bakanı gibi üst düzey devlet yetkilileri ve sektör temsilcileri ile görüşüp olası iş birliği ve yatırım fırsatlarını değerlendireceğiz. Uganda’dan sanayicilerimizin ve ülkemizin ihracat potansiyeline artı değerler katarak döneceğimize inancımız tamdır.''

Antalyalı sanayicileri ülkesinde konuk etmekten mutluluk duyacağını belirten Büyükelçi Mubiru ise Uganda Tanıtım Gününe katılan sanayicilere ülkesine gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti.