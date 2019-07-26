Antalya OSB'den sanayicinin elektrik sorununa GES çözümü

26 Temmuz 2019

ÖMER FARUK MAVİ/ANTALYA

Daha önce bölgede plastik sektöründe üretim yapan sanaycilerle bir araya gelerek sanayicilerin enerji girdi maliyetlerindeki sorunlarını görüşen Antalya OSB yönetimi, plastik sektöründe üretim yapan sanayiciler ile ikinci kez bir araya geldi.

Sanayicilerin ortak sorunu olan enerji maliyetlerinin düşürülmesi için, bölge müdürlüğü öncülüğünde kurulacak bir şirket ile bölgedeki tüm fabrikaların çatı kullanım haklarının alınıp bu alanlarla GES kurulması, söz konusu santralin üretici-banka-Antalya OSB üçgeninde imzalanacak bir protokolle sanayicilerin total kredibilitesini kullanmadan yapılmasının yolları tartışıldı.

Antalya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya Avrupa'nın en büyük güneş enerji paneli üreticisi olarak gösterilen CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı T. Tarık Sarvan, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Volkan Yılmaz da katılarak GES'lerin sanayi sektörüne sağlayacağı fayda hakkında bilgiler paylaştı. Toplantı sonunda Adopen Plastik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sak, bölge sanayicileri ile deneyim paylaşımında bulundu.

Enerjide dışa bağımlılığı azaltabilir

Antalya OSB müdürlüğü öncülüğünde firmaların enerji maliyetlerini büyük oranda düşürecek bir GES işletmesi projesini hayata geçirmek istediklerini belirten Antalya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, şöyle konuştu:

"Bölge yönetimi olarak bizler, üretici-banka-Antalya OSB üçgeninde bir protokol yapıp, sanayicilerimizin total kredibilitesini kullanmasına gerek kalmadan, hem sanayicilerimizin hem de ülkemizin hayrına olacak bir projeyi hayata geçirmenin yollarını aramaktayız" dedi. Ancak yürürlükteki yasa ve yönetmelikler şu an için OSB'lerin böyle bir uygulamada bulunmasına müsaade etmediğini söyleyen Bakar, "Söz konusu GES’ler ile sanayicimizin enerji maliyetlerini, dolayısıyla da girdi maliyetlerini düşürmek mümkün olabilir. Tüm dünyada enerji dar boğazının yaşandığı bir dönemde yenilebilir kaynakları kullanarak elektrik üretip ülke ekonomimize katkıda bulunmak, sektörün enerji maliyetlerini düşürmek gibi ulvi bir hedefimiz var. Böylesi bir projenin hayata geçmesi halinde sektörün rekabet gücü artabilir, enerjide dışa bağımlılığımızı azalabilir, çevreci bir teknoloji olmasıyla da geleneksel enerji kaynaklarının kullanımını büyük oranda düşürbiliriz."

"Katma değer silsilesi oluşturabiliriz"

Bu minvalde yapılacak bir yönetmelik değişikliği ile çatıların özgürleşebileceğini dile getiren Ali Bahar, sözlerine şunları ekledi:

"Böylesi bir oluşumu hayata geçirebilirsek birçok alanda yaşanacak iyileşme ile bir katma değer silsilesi oluşturabiliriz. Son Kaynak Tedarik Tarifesi nedeniyle enerji maliyetlerinin öngörülemediği karanlık bir ortamdan, çevreci ve dışa bağımlılığımızı azaltacak önü aydınlık bu projenin hayata geçirilmesi için elimizden geleni yapmaya hazırız" ifadelerini kullandı. Bahar, "Her defasında belirttiğimiz ‘Devletin güçlü elini omuzlarımızda hissetmek istiyoruz’ talebi ile doğrudan bağlantılı, kamuya ek bir yük getirmeyecek tam aksine kamunun üzerindeki yükleri hafifletecek bir talebimiz var. Antalya OSB sanayicileri el birliği ile bu katma değeri ülkemize kazandırabiliriz. Yeter ki Devletimiz, güçlü elini sanayicisinin omzundan eksik etmesin."