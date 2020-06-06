Antalya sera ürünlerindeki fiyat düşüşü enflasyona olumlu katkı yaptı

06 Haziran 2020

FİKRİ CİNOKUR

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı (BAGEV) Başkanı Davut Çetin, Mayıs ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi.

Koronavirüs salgını sürecinde işletmeler üzerinde maliyet baskısının arttığını ve bunun da fiyatlara yansıdığını belirten Çetin, maliyetleri düşürecek her önlemin ekonomiye katkı yapacağını söyledi.

Mayıs ayı enflasyonunun beklentilerin üzerine çıkarak bir önceki aya göre TÜFE’de yüzde 1,36, Yİ-ÜFE’de yüzde 1,54 olarak açıklandığını kaydeden Davut Çetin, Antalya sera ürünleri fiyatlarındaki düşüşün enflasyona olumlu katkı yaptığını bildirdi.

Mevsimlik tarım ürünü fiyatlarındaki artışa rağmen taze sebze ve meyve grubunda ortalama enflasyonun negatif olduğunu, Antalya sera ürünlerindeki fiyat düşüşünün enflasyona olumlu katkı yaptığını vurgulayan Çetin şöyle devam etti.

''Tüketici fiyatlarında yüzde 1,36 aylık enflasyonun 0,48 puanı ulaştırma grubu, 0,43 puanı giyim grubu kaynaklıdır. Başka bir ifadeyle açıklanan TÜFE’nin 3’de 2’si ulaştırma ve gıdadan geliyor. Ulaştırma grubundaki hareket akaryakıt, pandemi önlemleri vesilesiyle şehirlerarası otobüs ücreti ve otomobil fiyatlarındaki artışa bağlı olmuştur. Giyimde ise mevsim değişikliği dışında en önemli etken maliyetlerin yükselmesidir. Pandemi sürecinde mağazaların kapanması, talebin ve arzın daralması maliyetleri artırmaktadır. Maliyet baskısı da fiyatlara doğal olarak yansıyor.''

ÜFE’de döviz kuru artışına bağlı maliyet enflasyonu baskısının belirgin hale geldiğini ifade eden Davut Çetin, ''Pandemiyle mücadele döneminde istihdamın korunmasının öncelikli hedef olması, enflasyon maliyetinin ikinci planda kalması normaldir. Bununla birlikte enflasyonunun ilave talep düşürücü etkisine karşı maliyetleri düşürecek her önlemin ekonomiye katkı yapacağı açıktır'' dedi.

Çetin, bu dönemde kredi destekleri yanı sıra KDV ve ÖTV indirimleri hem maliyet enflasyonu baskısının azaltılması hem de ekonominin desteklenmesi bakımından gerekli göründüğüne dikkat çekti.