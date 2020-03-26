Antalya Serbest Bölgesi'nde üretim en az personelle sürüyor

26 Mart 2020

FİKRİ CİNOKUR

Antalya Serbest Bölge İşleticisi ve Yatırım A.Ş (ASBAŞ) Genel Müdürü Zeki Gürses yaptığı açıklamada, tüm dünyayı hem ekonomik hem de sosyal yaşamı çok olumsuz etkileyen koranavirüsü salgını nedeniyle üretim faaliyetlerinin Bakanlık ve Valilik tarafından alınan kararlara göre üretimin sürdürüldüğünü söyledi.

Gürses, 2019 yılında istihdamda 5 bin kişiye ulaşarak tüm zamanların rekorunu kıran Antalya Serbest Bölgesi'nde faaliyette bulunan 100'e yakın firmanın her birinin koranavirüsü salgını nedeniyle en az istihdamla çalıştığını kaydetti.

Firmaların çalışanlarının çoğuna izin verdiğini, bir bölümünün de evden çalıştırıldığını ifade eden Gürses, ''Şu anda Serbest bölgemizde üretim devam ediyor. Ancak yurtdışından ara mal tedarikinde teslimat süresi uzuyor.'' dedi.

Gürses, Serbest Bölgesinde faaliyette bulunan kiracı firmaların kira ödemeleriyle ilgili olarak da Ticaret Bakanlığı'nın aldığı ya da alacağı kararlara göre hareket edileceğini sözlerine ekledi.