Antalya Teknokent solunum cihazı çoklayıcısı üretti

07 Nisan 2020

FİKRİ CİNOKUR

Antalya Teknokent Genel Müdürü İbrahim Yavuz, Antalya Teknokent Girişimcilik ve Kuluçka Merkezi ile Prototip Atölyesi’nde, koronavirüs nedeniyle yaşanan zor süreçte hekim ve sağlık çalışanları için Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü ve ilgili birimlerle birlikte ellerini taşın altına koyduklarını belirtti.

Daha önce koronavirüs hastalarının sağlık çalışanları ile yüz yüze geldiklerinde hapşırma, kan gibi mikrobileşenleri engellemek amacıyla bariyer ürettiklerini anımsatan Yavuz, ventilasyon cihazlarının çoklayıcılarına ihtiyaç olması halinde hem çoklayıcı üretimi hem de ventilasyon cihazı ara ekipmanlarını üretebilir durumda olduklarını bildirdi. Yavuz, şunları kaydetti.

''Antalya İl Sağlık Müdürlüğü ile yaptığımız görüşmelerde, solunum cihazının hastanelerde yeterli miktarda mevcut olduğu belirtildi. Ancak, biz prototip olması amacıyla üretim yaptık. Çoklayıcı üretildiği zaman bir adet olan solunum cihazı iki hastaya birlikte yanıt verebilecek duruma gelecek.''

Antalya Teknokent mühendisleri ve gönüllü mühendis ekipleri ile çalıştıklarını vurgulayan İbrahim Yavuz, 3D yazıcılar ve çeşitli cihazlarla Ventilasyon Cihazı Çoklayıcıları ve Aparatlarını, çeşitli tıbbi maskeleri, farklı tıbbi maskelerin adaptörlerini, Laringoskop gibi solunum medikal malzemelerini ve ergonomik tasarımlı tıbbi siperlikli maske üretimi yaptıklarını kaydetti.

Yavuz, ürettikleri ürünleri, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kepez Devlet Hastanesi, Atatürk Devlet Hastanesi, Elmalı Devlet Hastanesi ve diğer ilçe hastanelerine gönderdiklerini sözlerine ekledi.