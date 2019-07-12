Antalya Ticaret Borsası, TÜRİB ile acentelik sözleşmesi imzaladı.

12 Temmuz 2019

ANTALYA/DÜNYA

Antalya Ticaret Borsası, Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) ile acentelik sözleşmesi imzaladı. TOBB ve ticaret borsaları tarafından kurulan Türkiye Ürün İhtisas Borsası'nın acenteliğini alan ATB, Elektronik Ürün Senetleri'ne (ELÜS) ilişkin borsacılık faaliyetlerini gerçekleştirebilecek.

Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, 2018 yılında kuruluşu gerçekleştirilen ve TOBB ile ticaret borsalarının kurucu ortağı olduğu TÜRİB'in faaliyete geçtiğini belirtti. Çandır, artık ELÜS alım-satım işlemlerinin yatırımcılar tarafından aracı olmaksızın TÜRİB İşlem Platformu üzerinden gerçekleştirilebileceğini kaydetti.

Antalya Ticaret Borsası' nın TÜRİB ile sözleşme imzalayarak TÜRİB'in acentesi olduğunu bildiren Çandır, "Acenteliğimizle birlikte ELÜS'e ilişkin borsacılık faaliyetlerini gerçekleştirme yetkisine sahip olduk. Artık tüm ELÜS işlemleri borsamız tarafından gerçekleştirilebilecek" dedi. Çandır, üretici ve yatırımcıların lisanslı depolardaki ürünlerin alım satımı için ATB'ye başvurabileceğini bildirdi.

ELÜS işlemleri yapmak isteyen gerçek ve tüzel kişiliğe sahip yatırımcıların TÜRİB’e kayıt olması gerektiğini vurgulayan Ali Çandır, "TÜRİB’de işlem yapmak isteyenler borsamıza kayıt işlemlerini en kısa sürede yapmalıdır. Borsamız bunun için gerekli altyapıyı kurdu. Gerekli belgelerle bize başvurmaları yeterli" diye konuştu.

Çandır, kayıt için borsaya üyeliğin zorunlu olmadığını vurgulayarak; buğday, arpa, mısır, pamuk, çeltik, soya fasulyesi zeytin, fındık ve mercimeğin TÜRİB'de işlem yapılan ürünler olduğunu sözlerine ekledi.